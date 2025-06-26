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Захарова назвала террористической атаку ВСУ на китайских журналистов
Захарова назвала удар дроном ВСУ по журналистам Китая террористическим нападением
Виновные в террористическом нападении на китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале заявила, что МИД России расценивает атаку ВСУ на китайских журналистов как целенаправленное террористическое нападение с целью запугать представителей зарубежных СМИ, освещающих события в зоне спецоперации на Украине.
Захарова подчеркнула, что один из журналистов получил ранения, несмотря на наличие бронежилета с надписью PRESS.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что действия ВСУ свидетельствуют о стремлении киевских властей уничтожить любые независимые медиа, освещающие происходящее в зоне конфликта.
Мария Захарова призвала профильные международные структуры, в том числе генерального директора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, дать быструю оценку произошедшему. Она выразила пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему китайскому корреспонденту.
Захарова отметила, что виновные в нападении на китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание. По ее мнению, прицельные атаки на журналистов со стороны ВСУ направлены на сокрытие информации о своих преступлениях, в том числе целенаправленных убийствах гражданских лиц, к которым относятся и сотрудники СМИ.
Ранее китайский журналист Лу Юйгуан получил ранение в Курской области после обстрела украинских военных.
Врио губернатора Курской области Хинтшейн заявил, что Лу Юйгуан прошел обследование в больнице, но решил продолжить работу без госпитализации.