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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    5 комментариев
    27 июня 2025, 12:53 • Новости дня

    СК завел дело после атаки на китайского журналиста в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения журналиста из Китая в Курской области, сообщили в ведомстве в пятницу.

    Дело завели по статье «Террористический акт», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По версии следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области дрон ВСУ сбросил бомбу в местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. Журналист получил ранение.

    Он прошел обследование в больнице и решил продолжить работу без госпитализации. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку украинских военных на китайского журналиста террористической.

    26 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Около миллиона переселенцев с Украины находятся в России, некоторых из них пытаются вовлечь в противоправные действия против страны. Свыше 26 тыс. украинцев не пустили в Россию по подозрению в связях с украинскими спецслужбами.

    Переселенцы с Украины, находящиеся на территории России, вовлекаются в преступную деятельность против страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете», передает ТАСС.

    По его словам, сейчас в России проживает около миллиона граждан, прибывших с Украины, и примерно 185 тысяч из них получили документы, позволяющие длительное пребывание. Коков подчеркнул: «В последующем отдельные из них различными способами, в том числе посредством угроз и шантажа, вовлекаются в преступную деятельность против Российской Федерации».

    Он отметил, что только в ходе пограничного контроля был предотвращен въезд более 24 тыс. граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности. Кроме того, свыше 26 тыс. человек не пустили в Россию из-за подозрений в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе России задержали группу украинских диверсантов, переодетых в гражданское. А ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье.





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    26 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Эксперт допустил уничтожение важного для ВСУ Бескидского тоннеля в Карпатах

    Эксперт Дандыкин объяснил, почему важный для ВСУ тоннель в Карпатах не уничтожен

    Tекст: Вера Басилая

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым маршрутом для поставок оружия на Украину, уничтожить его сложно, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым логистическим маршрутом для поставок западного оружия, дронов и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Несмотря на многократные призывы российских военных экспертов нанести удар по этому объекту, тоннель продолжает функционировать, как и железнодорожные мосты через Днепр, передает Lenta.Ru.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием предположил, что причин, почему тоннель уцелел, может быть несколько. По его словам, крупные мосты и тоннели в горной местности сложно уничтожить.

    «Все это серьезные сооружения, которые строились капитально, зачастую еще в царское время», – заявил Дандыкин.

    Эксперт не исключил и политические причины сохранности стратегической инфраструктуры, а также возможность, что решение о ее уничтожении еще не принято.

    «Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг», – отметил эксперт.

    Бывший вице-президент России Александр Руцкой ранее подчеркивал, что существуют четыре ключевые точки на железной дороге, шесть мостов и два тоннеля, уничтожение которых могло бы затруднить снабжение ВСУ, однако эти объекты продолжают функционировать.

    Известно, что по Бескидскому тоннелю наносились удары: в июне 2022 года сообщалось об атаке крылатыми ракетами, а в августе 2023 года – о применении ракеты «Кинжал», однако существенного ущерба сооружению нанесено не было.

    Бескидский тоннель был построен в 1886 году, когда Карпатская Русь входила в состав Австро-Венгрии, а сам тоннель был однопутным. В 2007 году началось строительство нового двухпутного тоннеля, который расположили в 22 метрах южнее старого, и поезда пошли по нему в 2018 году.

    Стратегическое значение объекта заключается в обеспечении транзита между Украиной и западными странами. До начала спецоперации через тоннель проходило примерно 60% всего транзита между Украиной и Европой.

    По оценкам экспертов, через Бескидский тоннель может проходить примерно две трети всех поставок вооружения, поступающих на Украину из европейских государств. Это делает его крайне важным для военной логистики страны.

    Кроме того, особо отмечается значимость мостов через Днепр, который делит Украину на две части и служит важнейшей транспортной артерией. На Украине насчитывается около трех десятков переправ через Днепр, большинство из которых построено в царское и советское время, и все они сохраняют стратегическое значение.

    Эксперты рассказали, какие меры позволят России лишить Украину поставок вооружения и возможности производить беспилотники.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о буферной зоне на границе с Украиной, процитировав слова президента Владимира Путина.

    Медведев на заседании генсовета «Единой России» заявил: «Где ступает нога русского солдата – то наше», напомнив, что слова принадлежат главе российского государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сегодня зона на границе считается буферной, однако «завтра уже не буферная». По его словам, из такой позиции будет исходить работа партии «Единая Россия» по этим вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской.

    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области.

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    26 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен пленными на равных условиях, сообщили СМИ.

    Об очередном этапе обмена пленными между Россией и Украиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

    «Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», – заявил собеседник.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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    26 июня 2025, 13:28 • Новости дня
    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО

    Политолог Скачко: Страны НАТО взяли Украину на содержание

    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на явную усталость западных лидеров от выходок Владимира Зеленского, Украине удалось сохранить прежние объемы финансовой поддержки. Это главное достижение Киева, благодаря которому власти республики могут назвать состоявшийся саммит успешным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Гааге завершился саммит стран НАТО.

    «Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами. Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

    «Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

    «Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени. Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

    «Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – заключил Скачко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    27 июня 2025, 01:21 • Новости дня
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе не удалось добиться одобрения нового пакета ограничительных мер против России, следует из заявления главы Европейского совета Антониу Кошты.

    «Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – приводит слова Кошты ТАСС.

    По данным дипломатических источников в Брюсселе, рассмотрение нового пакета ограничительных мер было заблокировано Словакией. Теперь обсуждение документа продолжат послы стран Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основная цель пакета – «оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня». Она выразила уверенность, что «скоро» удастся «представить согласованный пакет этих мер», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    26 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    Премьер Бельгии сообщил о разногласиях США и ЕС по Украине

    Премьер Бельгии заявил о разнице позиций ЕС и США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер признал, что Европа и США расходятся в поддержке Украины, и подчеркнул зависимость ЕС от американской помощи.

    Европа и США больше не имеют единой позиции по вопросу поддержки Украины, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европейский союз нуждается в сотрудничестве с Америкой и рассчитывает продолжать совместную работу как можно дольше.

    «Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах», – заявил бельгийский премьер.

    Де Вевер отметил, что на саммите ЕС необходимо продемонстрировать единую проукраинскую позицию. Он выразил сожаление по поводу того, что на недавнем саммите НАТО Украина не участвовала в официальных переговорах, а президент Зеленский присутствовал только на неформальной части встречи. По его словам, Евросоюз должен показать полную поддержку Украине, несмотря на позицию Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться существенной поддержкой Запада на саммите НАТО.

    Европейские лидеры на встрече в Гааге демонстрировали лояльность Дональду Трампу, чтобы избежать угроз выхода США из альянса.

    На саммите не прозвучало ни слова о вступлении Украины в НАТО, а обещания поддержки были максимально обтекаемыми и не включали конкретики о военной помощи.

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    27 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы; в частности, взрывы произошли в Киеве, а также в Староконстантинове, где находится военный аэродром, сообщили украинские СМИ.

    СМИ сообщают как минимум о двух сериях взрывов в украинской столице, передает ТАСС.

    Взрывы раздались в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по аэродрому в Хмельницкой области «ударили гиперзвуковые «Кинжалы». «В небо поднялись носители «Кинжалов» МиГ-31», – говорится в сообщении. Указывается, что на Украину «идет атака ударных дронов «Герань».

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины, а также в Николаеве и Сумах.

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    26 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Премьер Сербии пообещал не поставлять оружие на Украину

    Премьер Сербии Мацут пообещал не поставлять оружие на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в первом зарубежном интервью заявил, что Белград не будет поставлять вооружения Украине.

    Он отметил, что решение об экспорте оружия принимается только с одобрения профильных министерств, ведомств и Совета национальной безопасности, передает ТАСС.

    «Пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», – сказал Мацут. По его словам, соответствующее решение было принято по предложению президента Сербии Александра Вучича. Он добавил, что Совет национальной безопасности Сербии действует по аналогии с Советом безопасности России, контролируя вопросы военных поставок за рубеж.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.

    Во вторник Сербия временно приостановила экспорт оружия и военной техники. Президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.

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    27 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал принять «мощный 18-й пакет санкций ЕС против России», направленный против «российской торговли нефтью», российских банков и цепочек военных поставок, пишут украинские СМИ.

    «Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть», – заявил он. По его словам, «приблизить мир» якобы поможет «потолок в 45 долларов». Но для «настоящего, длительного мира», по версии Киева, якобы требуется снизить цену до 30 долларов за баррель.

    Зеленский сообщил, что изложил эти предложения «партнерам из Европы и США».

    Напомним, сообщалось, что ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС не удалось добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

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    26 июня 2025, 22:29 • Новости дня
    Захарова назвала террористической атаку ВСУ на китайских журналистов

    Захарова назвала удар дроном ВСУ по журналистам Китая террористическим нападением

    Tекст: Вера Басилая

    Виновные в террористическом нападении на китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что МИД России расценивает атаку ВСУ на китайских журналистов как целенаправленное террористическое нападение с целью запугать представителей зарубежных СМИ, освещающих события в зоне спецоперации на Украине.

    Захарова подчеркнула, что один из журналистов получил ранения, несмотря на наличие бронежилета с надписью PRESS.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что действия ВСУ свидетельствуют о стремлении киевских властей уничтожить любые независимые медиа, освещающие происходящее в зоне конфликта.

    Мария Захарова призвала профильные международные структуры, в том числе генерального директора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, дать быструю оценку произошедшему. Она выразила пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему китайскому корреспонденту.

    Захарова отметила, что виновные в нападении на китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание. По ее мнению, прицельные атаки на журналистов со стороны ВСУ направлены на сокрытие информации о своих преступлениях, в том числе целенаправленных убийствах гражданских лиц, к которым относятся и сотрудники СМИ.

    Ранее китайский журналист Лу Юйгуан получил ранение в Курской области после обстрела украинских военных.

    Врио губернатора Курской области Хинтшейн заявил, что Лу Юйгуан прошел обследование в больнице, но решил продолжить работу без госпитализации.

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    26 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Украина подтвердила падение ракеты на дом в Киеве в результате работы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Падение ракеты на многоэтажный дом в Киеве произошло из-за работы украинской ПВО, сообщил начальник управления коммуникаций воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Игнат, слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что дом попал под удар из-за работы украинской ПВО – «ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям». Как отметил сам Игнат, «от прямого удара были бы значительно большие и худшие последствия».

    В ночь на 23 июня российские войска нанесли серию комбинированных ударов по военным объектам Киева. Минобороны России сообщало, что атакованы были предприятия ВПК, инфраструктура аэродрома и арсенал ВМС. Украинские СМИ заявляли, что подъезд жилой многоэтажки оказался разрушен якобы в результате российского удара. Напомним, это уже не первый раз, когда непрофессиональные действия ПВО Украины приводят к гибели гражданского населения. Россия не раз подчеркивала, что атакует только «военные и околовоенные цели».

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    27 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Активисты Болгарии сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Софии участники акции сняли сине-желтый флаг с фасада здания муниципального совета, выразив протест против внешней политики Болгарии, сообщил депутат от БСП Иван Петков.

    Уточняется, что инициаторами выступили члены Болгарской социалистической партии и местные жители, передает РИА «Новости».

    Петков подчеркнул, что с момента введения антироссийских санкций несколько муниципалитетов с правой политической ориентацией поднимали украинские флаги, однако жители выражают желание изменить эту ситуацию.

    «Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества», – заявил он.

    Он также сообщил, что 28 июня активисты планируют провести новый общенациональный протест против перехода Болгарии на евро. Среди организаторов названы Страхил Ангелов, Неделяко Неделяков, Николай Банев, Стефан Георгиев, Георги Димов и Симеон Миланов, которых Петков назвал достойными уважения за защиту национальных интересов.

    Ранее президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать решение парламента о запрете референдума по вопросу вхождения страны в еврозону.

    Напомним, тысячи болгар вышли на протесты против перехода страны на евро. Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе на евро с установлением переходного периода.

    В Польше также сорвали украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска в знак протеста.

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    26 июня 2025, 17:17 • Новости дня
    Москва осудила Секретариат ООН за политику двойных стандартов

    Захарова: Москва осуждает Секретариат ООН за политику двойных стандартов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости ангажированного решения Секретариата ООН.

    В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов организации в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерриша, который был распространен 17 июня в Совете Безопасности ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Кроме того, Захарова подчеркнула, что обвинения в похищении Россией украинских детей не соответствуют действительности, вопрос требует объективного подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона устраивает шоу, активно поднимая тему якобы похищенных детей.

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