Омск и Пермь провели телемост в День молодежи России

Tекст: Вера Басилая

Праздничный телемост между Омском и Пермью стал одним из ярких событий Дня молодежи, сообщается в Telegram-канале Росмолодежи.

В Омске, который стал одной из молодежных столиц России в этом году, гостей на главной сцене приветствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, губернатор Омской области Виталий Хоценко, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в своем обращении заявил: «В этом году в России две молодежные столицы. Я вас поздравляю! Вы молодцы! Вы способны совершать невозможное. Вы – будущее России. Сегодня все возможности открыты для вас благодаря решениям президента России Владимира Владимировича Путина. Россия – страна возможностей».

Он также отдельно поздравил участников и ветеранов СВО, выразив благодарность всем, кто поддерживает их семьи.

В Перми, второй молодежной столице, с участниками фестиваля встретились заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, статс-секретарь и заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, а также заместитель председателя правления «Движения Первых» Ксения Янова. Чернышенко отметил, что президент России в режиме видеоконференции открыл молодежные центры в разных регионах страны, а в Перми до конца года начнут работать еще три таких центра.

Фестивали проходят при участии Общества «Знание», «Движения Первых», президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также региональных инициатив, сообщается в Telegram-канале руководителя Росмолодежи Григория Гурова. Отдельные слова благодарности в ходе праздника были адресованы молодым героям и участникам СВО.

«Ребята, страна делает все, чтобы вы могли расти, пробовать и реализовывать свои мечты. И очень здорово, что вы отвечаете взаимностью», – отметил Гуров.