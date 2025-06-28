Министром иммиграции Греции стал призывавший стрелять в мигрантов политик

Tекст: Мария Иванова

Министром иммиграции и убежища Греции назначен ультраправый политик Танос Плеврис, который ранее призывал стрелять в мигрантов и заявлял о необходимости сделать их жизнь в стране невыносимой, передает РИА «Новости».

В прошлом Плеврис также выступал за чистоту греческой расы и предлагал не оказывать мигрантам никакой помощи при пересечении границы.

Он сменил на этом посту Макиса Воридиса, ушедшего в отставку из-за расследования дела о незаконном распределении многомиллионных сельскохозяйственных субсидий Евросоюза. Помимо Воридиса, свои посты покинули еще четыре высокопоставленных чиновника, имена которых также фигурировали в рамках этого дела. Еврокомиссия в июне 2025 года оштрафовала Грецию на 415 млн евро за недостаточный контроль над распределением субсидий.

Пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис сообщил о новых назначениях: помимо Плевриса, Харис Теохарис станет заместителем министра иностранных дел, Яннис Андрианос – заместителем министра аграрного развития и продовольствия, а Христос Дермензопулос – заместителем министра цифрового управления. Приведение к присяге новых членов правительства состоится 30 июня перед президентом Греции Константиносом Тасуласом.

В прошлом Танос Плеврис, занимавший пост министра здравоохранения, выступал с крайне радикальными заявлениями против мигрантов. В 2009 году он защищал в суде своего отца Константиноса Плевриса, которого греческие СМИ называли «нацистом» и «теоретиком фашистского государства». После назначения министром здравоохранения в 2021 году Плеврис публично извинился перед еврейским народом, заявив: «Я против любой формы неравенства и никогда не хотел обидеть еврейский народ, если сделал это, то прошу прощения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейское агентство Frontex пригрозило прекратить финансирование Греции из-за расследований нарушений прав мигрантов на границе.

Между тем пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.