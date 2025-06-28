Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.3 комментария
Герои России выступили перед молодежью на фестивале «Знай»
В День молодежи кавалер Ордена Мужества Анатолий Кольчинский и Герой России Владимир Легошин рассказали в образовательном пространстве «Знай», почему любовь к Родине требует реальных дел, а порой и настоящих подвигов.
В День молодежи в образовательном пространстве «Знай» выступили снайпер Анатолий Кольчинский и спасатель Владимир Легошин, оба удостоены высших государственных наград. Гости рассказали о своем жизненном пути, объяснив важность реальных дел во имя Родины, сообщается на сайте общества «Знание».
Ветеран СВО Анатолий Кольчинский отметил, что проявлять героизм можно не только на поле боя, но и через волонтерскую деятельность.
«Для снайпера главное – не испугаться. Мы же всегда идем впереди штурмовых подразделений, под огнем противника, на нас охотятся вражеские диверсионные группы. Поэтому важно уметь совладать с собой и помнить, что от нас зависят жизни наших штурмовиков и разведчиков, – рассказал снайпер.
Владимир Легошин рассказал о профессии спасателя и вспомнил героические поступки коллег во время трагедии в Беслане, подчеркнув необходимость готовности помогать другим даже ценой собственной жизни. Он также отметил, что для команды спасателей важны доверие и общая цель, а споры на заданиях недопустимы.
Фестиваль «Знай, люби, гордись, приумножай» прошел при поддержке Росмолодежи, «Движения Первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Просветительские пространства «Знай» были организованы в Москве, Омске и других регионах страны, а для школьников и студентов провели тематические акции и лекции.