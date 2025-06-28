Герои России выступили перед молодежью на фестивале «Знай»

Tекст: Вера Басилая

В День молодежи в образовательном пространстве «Знай» выступили снайпер Анатолий Кольчинский и спасатель Владимир Легошин, оба удостоены высших государственных наград. Гости рассказали о своем жизненном пути, объяснив важность реальных дел во имя Родины, сообщается на сайте общества «Знание».

Ветеран СВО Анатолий Кольчинский отметил, что проявлять героизм можно не только на поле боя, но и через волонтерскую деятельность.

«Для снайпера главное – не испугаться. Мы же всегда идем впереди штурмовых подразделений, под огнем противника, на нас охотятся вражеские диверсионные группы. Поэтому важно уметь совладать с собой и помнить, что от нас зависят жизни наших штурмовиков и разведчиков, – рассказал снайпер.

Владимир Легошин рассказал о профессии спасателя и вспомнил героические поступки коллег во время трагедии в Беслане, подчеркнув необходимость готовности помогать другим даже ценой собственной жизни. Он также отметил, что для команды спасателей важны доверие и общая цель, а споры на заданиях недопустимы.

Фестиваль «Знай, люби, гордись, приумножай» прошел при поддержке Росмолодежи, «Движения Первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Просветительские пространства «Знай» были организованы в Москве, Омске и других регионах страны, а для школьников и студентов провели тематические акции и лекции.