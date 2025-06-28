Назван размер самой большой зарплаты студотрядовца

Рекордная зарплата студотрядовца за лето достигла 800 тыс рублей

Tекст: Вера Басилая

Заработная плата участников Российских студенческих отрядов (РСО) может существенно различаться в зависимости от направления деятельности и объема выполненной работы, передает РИА «Новости».

Как сообщил председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев, среди студотрядцев есть и рекордсмены.

«В 2023 году девушка в составе путинного отряда на дальневосточном заводе по переработке рыбы заработала 800 тысяч рублей за лето!» – отметил он.

Киселев уточнил, что работодатели, кроме зарплаты, предоставляют проживание, питание, рабочую одежду и часто оплачивают дорогу до места работы. Он подчеркнул, что студенческие отряды играют значимую роль для экономики страны, развивая трудовые навыки молодежи, способствуя формированию профессиональных компетенций и стимулируя внутренний туризм и региональное развитие.

По словам Киселева, востребованность движения РСО неоднократно подтверждается на самом высоком уровне, и его вклад в решение производственных задач и развитие молодежи трудно переоценить, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплата участников студенческих отрядов в 60-70 тыс. рублей в месяц недостаточна. Он отметил, что раньше молодые люди зарабатывали больше.



