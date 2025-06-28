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Назван размер самой большой зарплаты студотрядовца
Рекордная зарплата студотрядовца за лето достигла 800 тыс рублей
Размер дохода участников студотрядов зависит от направления деятельности, объектов и объема работ, одна из студенток на заводе по переработке рыбы заработала до 800 тыс. рублей за лето, заявил председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.
Заработная плата участников Российских студенческих отрядов (РСО) может существенно различаться в зависимости от направления деятельности и объема выполненной работы, передает РИА «Новости».
Как сообщил председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев, среди студотрядцев есть и рекордсмены.
«В 2023 году девушка в составе путинного отряда на дальневосточном заводе по переработке рыбы заработала 800 тысяч рублей за лето!» – отметил он.
Киселев уточнил, что работодатели, кроме зарплаты, предоставляют проживание, питание, рабочую одежду и часто оплачивают дорогу до места работы. Он подчеркнул, что студенческие отряды играют значимую роль для экономики страны, развивая трудовые навыки молодежи, способствуя формированию профессиональных компетенций и стимулируя внутренний туризм и региональное развитие.
По словам Киселева, востребованность движения РСО неоднократно подтверждается на самом высоком уровне, и его вклад в решение производственных задач и развитие молодежи трудно переоценить, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплата участников студенческих отрядов в 60-70 тыс. рублей в месяц недостаточна. Он отметил, что раньше молодые люди зарабатывали больше.