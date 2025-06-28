Путин поздравил выпускников и отметил их значение для России

Путин отметил важность энергии молодости и энтузиазма выпускников для России

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всероссийского выпускного бала – 2025. Глава государства поздравил выпускников с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь, отметив, что этот день для них одновременно праздничный и немного грустный.

«Ваш энтузиазм и энергия молодости, смелость и юношеский задор, стремление добиваться поставленных целей очень нужны нашей Родине – России», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент выразил надежду, что выпускники осуществят все жизненные и профессиональные планы и исполнят мечты.

Путин также выразил уверенность, что выпускники с благодарностью будут вспоминать школу, одноклассников и учителей, которые сопровождали их на протяжении всех лет учебы. Он отметил, что педагоги всегда помогали советами, учили ценить дружбу и оставаться честными людьми. В завершение глава государства поздравил молодежь с праздником и пожелал удачи.

«Еще раз с праздником. В добрый час!» – добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ, в котором пожелал каждому выпускнику найти и реализовать свое призвание.