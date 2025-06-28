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Путин поздравил выпускников и отметил их значение для России
Путин отметил важность энергии молодости и энтузиазма выпускников для России
Президент России Владимир Путин поздравил участников Всероссийского выпускного бала – 2025, подчеркнув, что их энергия и целеустремленность особенно важны для будущего России.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всероссийского выпускного бала – 2025. Глава государства поздравил выпускников с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь, отметив, что этот день для них одновременно праздничный и немного грустный.
«Ваш энтузиазм и энергия молодости, смелость и юношеский задор, стремление добиваться поставленных целей очень нужны нашей Родине – России», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент выразил надежду, что выпускники осуществят все жизненные и профессиональные планы и исполнят мечты.
Путин также выразил уверенность, что выпускники с благодарностью будут вспоминать школу, одноклассников и учителей, которые сопровождали их на протяжении всех лет учебы. Он отметил, что педагоги всегда помогали советами, учили ценить дружбу и оставаться честными людьми. В завершение глава государства поздравил молодежь с праздником и пожелал удачи.
«Еще раз с праздником. В добрый час!» – добавил глава государства.
Ранее Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ, в котором пожелал каждому выпускнику найти и реализовать свое призвание.