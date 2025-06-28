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В Улан-Удэ подъемный кран рухнул на жилой дом
Подъемный кран упал на многоквартирный жилой дом по улице Забайкальская в Улан-Удэ.
Инцидент произошел в Октябрьском районе города, информация о нем подтверждена прокуратурой Бурятии, передает РИА «Новости».
Прокуратура Октябрьского района контролирует расследование обстоятельств происшествия.
В сообщении ведомства отмечается: «Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ контролирует установление обстоятельств падения подъемного крана на жилой дом по улице Забайкальская. По предварительным данным, среди жильцов дома пострадавших нет».
В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Причины падения крана выясняются, дополнительных подробностей о повреждениях здания пока не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при падении с высоты строящегося офисного центра в Москве погибли двое рабочих. В Омске один человек пострадал при опрокидывании крана на гусеничном ходу на здание театра.