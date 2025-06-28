Tекст: Александра Юдина

Боуз посоветовал Зеленскому перестать вести диалог только с самим собой и начать переговоры с Россией, отметив, что для этого, по его мнению, украинскому лидеру потребуется согласие европейских партнеров, передает РИА «Новости».

Журналист также выразил мнение, что Зеленский должен действовать в интересах оставшейся части Украины.

Зеленский в недавнем вечернем обращении сообщил, что принято решение о заметном усилении санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что Киев продолжит настаивать на введении новых ограничительных мер со стороны Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.