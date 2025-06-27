  • Новость часаТрамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
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    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    ПВО сбили 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
    Католикос Арам I призвал остановить волну арестов в Армении
    Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    13 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    27 июня 2025, 21:48 • Новости дня

    Архиепископ Микаель отказался выдвигаться в премьер-министры Армении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армянский архиепископ Микаель Аджапахян выступил против рассмотрения своей кандидатуры на пост премьер-министра страны, подчеркнув приверженность церковному служению.

    Об этом сообщил адвокат архиепископа Ара Зограбян, передает ТАСС. Такое заявление священнослужитель сделал после того, как оппозиционные партии предложили выдвинуть его на этот пост.

    «Я полностью удовлетворен своим служением в качестве духовного лица, поэтому прошу не использовать мое имя в списке кандидатов на пост премьер-министра», – говорится в заявлении архиепископа, опубликованном адвокатом.

    Напомним, в пятницу силовики ворвались в здание Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри. Архиепископ Микаель Аджапахян заявил о своей готовности пойти с силовиками, пришедшими для его задержания. Священнослужители и прихожане попытались помешать силовикам задержать Аджапахяна. Впоследствии архиепископа Микаеля задержали по делу о призывах к свержению власти.

    27 июня 2025, 11:32 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть россиян – 82% – скорее хорошо оценивает работу Владимира Путина на посту президента, а уровень доверия главе государства составляет 81%.

    По данным опроса ФОМ, 82% россиян оценивают работу Путина на посту президента как хорошую. Кроме того, 81% респондентов сообщили, что скорее доверяют главе государства.

    Согласно информации ФОМ, положительно оценивают работу российского правительства 58% опрошенных, тогда как 22% считают деятельность кабмина скорее неудовлетворительной. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 60% респондентов, а 11% высказались отрицательно.

    Участникам также предложили представить, что в следующее воскресенье пройдет голосование в Госдуму: 47% намерены поддержать «Единую Россию», 9% – ЛДПР, 8% – КПРФ, по 4% – «Новых людей» и «Справедливую Россию».

    Опрос «ФОМнибус» проводился с 20 по 22 июня методом интервьюирования по месту жительства среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    27 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении долгого времени игнорировал обеспокоенность России по вопросам безопасности, и теперь «игра в одни ворота закончилась».

    «Все только с этого момента [признание независимости республик Донбасса] [спрашивают], почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных стран – прим. ВЗГЛЯД) вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну, пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Глава государства также прокомментировал ситуацию с военными расходами. «Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе это бюджеты, которые мы должны решать, и мы решаем их достойно», – заявил президент.

    Ранее президент России во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии. Кроме того, Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    27 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен

    Рар: Фон дер Ляйен успешно пересиживала все скандалы

    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под давлением сразу нескольких политических групп Старого Света. Тем не менее ей и раньше удавалось выпутаться из серьезных скандалов, при этом сохранив собственную власть, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Европарламенте выразили вотум недоверия главе ЕК.

    «Урсула фон дер Ляйен – выдвиженец французского президента Эммануэля Макрона и Германии, что усиливает ее власть. В Брюсселе она должна постоянно лавировать между правыми, центристами и левыми, что главе ЕК пока удается», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Сейчас самое сильное давление на нее оказывают правые политические силы, обвиняющие ее в авторитарности и волюнтаризме. «Зеленые» же критикуют фон дер Ляйен за отход от политики спасения климата, которую европейцы практически похоронили из-за приоритета милитаризации Европы и подготовки к «войне» с Россией», – продолжил он.

    «Однако главе ЕК отставка пока не грозит – позиции правых недостаточно сильны, чтобы ее сместить. Сама же фон дер Ляйен на фоне всего происходящего будет дисциплинировать Европарламент и представлять себя лицом Европы в борьбе с якобы главным врагом Брюсселя – Москвой. Это даст ей определенную неприкосновенность», – спрогнозировал аналитик. Собеседник также напомнил, что в течение всей своей политической карьеры фон дер Ляйен «успешно пересиживала все скандалы», в которых оказывалась замешанной.

    Ранее стало известно, что 74 депутата Европарламента, включая 31 члена ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты», поддержали инициированный румынским представителем Георгом Пиперей вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В тексте документа отмечается, что ЕК обвиняют в участии в скандале с закупками вакцин против коронавируса – так называемом Pfizergate, а также в незаконном вмешательстве в выборы государств-членов ЕС посредством неправильного применения Закона о цифровых услугах (DSA).

    Кроме того, в документе указывается, что «ЕК злоупотребила статьей 122 Договора о функционировании ЕС (TFEU) в качестве правовой основы для программы «Перевооружение Европы», инициативы по финансированию обороны на сумму 150 млрд евро». «Это серьезное нарушение компетенции ЕК и искажение предполагаемой цели статьи, которая зарезервирована для чрезвычайных экономических ситуаций», – говорится в тексте.

    Происходящее «подрывает доверие к институтам ЕС и угрожает целостности правовой базы объединения», говорится в вотуме. «Призываем ЕК уйти в отставку из-за неспособности обеспечить прозрачность процедур и постоянного пренебрежения демократическим надзором и верховенством права в Евросоюзе», – указывается в документе.

    Вотум будет принят, если за него проголосуют две трети депутатов Европарламента. Впрочем, эксперты называют роспуск нынешнего состава ЕК маловероятным – инициатива вызвала разлад в Национальной консервативной группе ЕС, возглавляемой «Братьями Италии» премьера Джорджи Мелони и польской партией «Право и справедливость», пишет Euractiv.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения.

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс. Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022 года отказалась предать ее гласности.

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    27 июня 2025, 10:32 • Новости дня
    Возможный куратор грузинских снайперов на Майдане арестован в Тбилиси
    Возможный куратор грузинских снайперов на Майдане арестован в Тбилиси
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Оппозиционный политик Георгий (Гиви) Таргамадзе, экс-председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности, в пятницу арестован Тбилгорсудом за неявку на заседание временной следственной парламентской комиссии, которая расследует деятельность прежних властей страны в период 2003-2012 годов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Таргамадзе не присутствовал в суде. Он собирается лично сдаться полиции.

    Грузинская оппозиция не признает итоги выборов в парламент, которые состоялись в октябре прошлого года, поэтому не считает легитимной данную комиссию и говорит о «политических преследованиях».

    Таргамадзе стал восьмым политиком из оппозиции, который приговорен в последнее время к заключению или ожидает аналогичного приговора по данной статье, подразумевающей возможность ареста на год или крупный штраф.

    Ранее Таргамадзе, близкий к экс-президенту Михаилу Саакашвили политик, назывался как возможный куратор грузинских снайперов на Майдане в 2014 году. Таргамадзе также является фигурантом так называемого болотного дела и подозревается российскими органами правопорядка в организации беспорядков в центре Москвы и некоторых других городов России в мае 2012 года.

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    27 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава германской дипмиссии в Москве Александер Ламбсдорф временно вышел из здания МИД России, объяснив это необходимостью попить кофе.

    Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД России, временно покинул здание министерства, передает ТАСС. «Посол Германии покинул МИД. Временно. Пошел искать переводчика», – сообщило агентство со ссылкой на источник.

    Дипломат пообещал вернуться примерно через час, объяснив свой уход так: «Я вернусь примерно через час, у меня будет встреча в МИД. А сейчас я пойду пить кофе». Посол отметил, что готов прокомментировать итоги общения с российским министерством только после возвращения на встречу.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 16:15 • Новости дня
    Священник рассказал о считающейся грехом орфографической ошибке

    Священник назвал грехом написание слова «Бог» с маленькой буквы

    Священник рассказал о считающейся грехом орфографической ошибке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, заявил, что написание слова «Бог» с маленькой буквы является грехом.

    По его словам, такое написание считается проявлением неуважения и связано с продолжением атеистической идеологии, доминировавшей в прошлом. Ильяшенко отметил, что «Творца неба и земли, который промышляет о каждом человеке, Господа Бога, можно писать только с большой буквы. Это знак нашего преклонения, благословения и благодарности», передает Lenta.Ru.

    Священник выразил сожаление, что среди ученых встречается иное мнение, и назвал подобную позицию неприемлемой с религиозной точки зрения.

    Накануне в РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

    Ранее священник указал на недопустимость для православных традиции оставлять еду на могилах и поминать усопших спиртным.

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    27 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

    «Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в России в 2024 году рост экономики составил 4,3%, а в 2023 году – 4,1%. Президент отметил, что в текущем году рост будет скромнее, так как власти стремятся снизить инфляцию.

    Ранее Путин заявил, что попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире. Кроме того, российский лидер выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран.

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    27 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста при атаке ВСУ

    Пекин выразил озабоченность ранением китайского журналиста из-за атаки ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР отметил обеспокоенность Пекина инцидентом с ранением корреспондента китайского телеканала во время атаки дрона в Курской области.

    Пекин глубоко обеспокоен ранением китайского журналиста в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, передает РИА «Новости».

    Го Цзякунь подчеркнул: «Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа». Представитель МИД КНР добавил, что Пекин надеется на скорейшее политическое разрешение украинского кризиса и на совместные усилия по ослаблению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский журналист получил ранение в Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Журналист прошел обследование в больнице и принял решение продолжить работу без госпитализации. Мария Захарова назвала атаку украинских военных на китайских журналистов террористической.

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    27 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

    Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

    По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

    Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

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    27 июня 2025, 10:12 • Новости дня
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол США в Москве Линн Трейси попрощалась с россиянами, процитировав строки из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».

    В Telegram-канале ведомства указано: дипломат отметила, что была вдохновлена встречами с россиянами, которые любят свою страну и трудятся ради лучшего будущего, и добавила, что хочет завершить обращение словами Пушкина о любви к Родине, присущей каждому человеку.

    Трейси процитировала строки: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!». Она указала, что эти слова олицетворяют национальное чувство и стремление к лучшему.

    Одна из строк этого стихотворения легла в основу названия советского фильма 1975 года «Звезда пленительного счастья», который посвящен декабристам и их женам. В стихотворении, написанном в 1818 году, Пушкин призывает верить в торжество свободы и будущую славу тех, кто борется за честь и справедливость.

    Чаадаев, к которому обращено стихотворение, был российским писателем и автором «Философских писем», а его образ вдохновил создание героя Чацкого в пьесе Грибоедова «Горе от ума».

    Ранее американская дипмиссия сообщила, что глава американского посольства в Москве Линн Трейси завершила свою работу в России и уезжает из страны.

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    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

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    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

    Комментарии (13)
    27 июня 2025, 11:07 • Новости дня
    Эстония согласилась принять самолеты НАТО с ядерным оружием

    Министр обороны Эстонии подтвердил готовность принять F-35 с ядерным вооружением

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Эстонии заявили о готовности размещать на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что республика готова принимать на своей территории военные самолеты союзников по НАТО, способные нести ядерное оружие, передает ТАСС. По его словам, истребители F-35 уже находились в Эстонии и в ближайшее время снова будут охранять воздушное пространство страны.

    Певкур заявил: «Если некоторые из этих самолетов независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников».

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Британии сообщил о планах альянса в ближайшие четыре года заказать у США 700 новых истребителей F-35. Великобритания объявила о закупке 12 новых истребителей F-35A и о присоединении к ядерной миссии НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году. Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    27 июня 2025, 06:18 • Новости дня
    Стало известно о нацистском прошлом деда новой главы MI6
    Стало известно о нацистском прошлом деда новой главы MI6
    @ UK Government

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Архивные документы раскрыли, что дед Блейз Метревели, новой главы MI6, имел связи с нацистами и лично участвовал в убийствах во Второй мировой войне.

    Как сообщает газета РИА «Новости», со ссылкой на Daily Mail и архивные материалы из германского Фрайбурга, дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Добровольский, дезертировал из Красной Армии и поступил на службу к нацистам. В публикации утверждается, что Добровольский, по прозвищу «Мясник», служил в танковом подразделении СС, писал командованию письма с нацистским приветствием и хвастался личным участием в истреблении евреев, а также убийствами сотен партизан.

    Добровольский родился в 1906 году в Черниговской области в семье с немецко-польско-украинскими корнями. В 1926 году был осужден за антисоветскую агитацию и антисемитизм, после чего десять лет провел в ссылке. Вернувшись, учился на инженера-экономиста, а в начале войны был направлен в Днепропетровск, где попросился на фронт и через несколько дней перешел к нацистам.

    В архивах сохранились его письма командованию, где он описывал участие в карательных акциях. Сведения о его смерти или судьбе после войны отсутствуют, однако известно, что его имя фигурировало в советской книге о розыске военных преступников. Представитель МИД Британии заявил, что Блейз Метревели не была знакома с дедом и никогда его не встречала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, карьерная разведчица Блез Метревели будет назначена главой службы внешней разведки Британии MI6. Она станет первой женщиной, которая возглавит это ведомство.

    Комментарии (9)
    27 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова объяснила неосведомленность Мерца о вызове посла ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что ему неизвестны причины вызова посла ФРГ Александера Ламбсдорфа в российское министерство иностранных дел.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что за сутки до этого было официально объявлено о причинах вызова – это третирование российских журналистов в Германии и ответные меры со стороны России.

    По словам Захаровой, посол Германии в Москве не владеет русским языком и обратился за помощью переводчика при посещении российского МИД. Она предположила, что немецкие дипломаты не смогли донести до канцлера Мерца информацию, так как не перевели ее на немецкий язык.

    «Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», – написала дипломат.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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