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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    27 июня 2025, 14:17 • Новости дня

    Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам

    Суд Израиля отказал Нетаньяху в двухнедельной отсрочке слушаний по его делам

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский суд отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о переносе слушаний по делам против него на две недели.

    Израильский суд отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о двухнедельной отсрочке слушаний по делам против него, передает РИА «Новости».

    Суд обосновал свой отказ отсутствием конкретных мотивов и аргументов, которые могли бы оправдать отложение разбирательства. Прокуратура Израиля также высказалась против инициативы премьера.

    Нетаньяху просил предоставить ему отсрочку из-за напряженной ситуации в регионе и необходимости сосредоточиться на текущих задачах, включая управление военными действиями в Газе и освобождение заложников.

    Слушания по делам против Нетаньяху начались в окружном суде Тель-Авива в декабре 2024 года. В соответствии с установленным судом графиком, премьер должен давать показания трижды в неделю, однако этот режим неоднократно нарушался. В отношении Нетаньяху расследуются несколько дел, включая получение взятки, мошенничество и злоупотребление общественным доверием.

    Самое серьезное обвинение связано с так называемым «делом 4000» – о лоббировании интересов телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное освещение деятельности премьера на портале Walla.

    Кроме того, по «делу 1000» Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму около 300 тыс. долларов от продюсера Арнона Мильчина, а по «делу 2000» – в попытках договориться с медиахолдингом «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении в обмен на ограничения для конкурирующего издания.

    Нетаньяху неоднократно заявлял, что цель предъявленных обвинений – его отстранение от власти.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть завершен или заменен помилованием.

    В ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

    Политолог Саймон Ципис заявил, что вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда.

    24 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану и действии перемирия

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы, перемирие действует, заявил президент США Дональд Трамп.

    Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. «Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой», – заявил он.

    «Никто не пострадает, перемирие в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!», – добавил президент США.

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    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы.

    Во вторник президент США объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

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    26 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Биньямина Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики видят в этом вмешательство в независимость суда, другие поддерживают президента США и премьер-министра Израиля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху должен быть освобожден от уголовного преследования.

    «Безусловно, действия Трампа можно расценить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это спровоцировало раскол среди израильских политиков: одни считают недопустимым внешнее влияние на судебную систему, другие поддерживают позицию президента США и премьер-министра Израиля», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Возможно, мы наблюдаем некую комбинацию: Трамп пытается помочь Нетаньяху избежать преследования, а израильский премьер, в свою очередь, смягчает свою позицию по палестинскому вопросу. Это позволило бы Трампу представить себя полноценным миротворцем на Ближнем Востоке и укрепить отношения со странами Персидского залива», – добавил он.

    «Однако, на мой взгляд, Нетаньяху не заслуживает помилования. Из-за его бездействия в октябре 2023 года во время вторжения боевиков ХАМАС погибли более 1,5 тыс. человек. Он должен понести ответственность – пусть даже по другому уголовному делу. Если все обвинения с него снимут, это вызовет волну возмущения в израильском обществе: ведь тогда за провал никто не ответит», – предупредил эксперт.

    «Впрочем, сомневаюсь, что Трамп действительно сможет помочь Нетаньяху избежать наказания. Израильская судебная система до сих пор не демонстрировала такой слабости», – подытожил собеседник. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал отменить суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинению в коррупции. Глава Белого дома назвал израильского политика «величайшим воином» в истории страны. По его словам, этот процесс – «нелепая охота на ведьм».

    «Мы с Биби только что прошли вместе через ад, сражаясь с очень жестким давним врагом Израиля – Ираном», – написал Трамп, напомнив о «любви Нетаньяху к невероятной Святой Земле». Премьер в ответ выразил главе Белого дома благодарность «за колоссальную поддержку Израиля и еврейского народа», сообщает Ynet.

    Между тем лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид заявил, что главе Белого дома следует воздержаться от «вмешательства в юридические процессы независимого государства». «Я надеюсь, что это награда Трампа Нетаньяху за будущую сделку по заложникам, которая положит конец войне в секторе Газа», – добавил политик.

    Адвокат премьера Амит Хадад попросил окружной суд Иерусалима отменить процессуальные действия с Нетаньяху на ближайшие две недели, заявив, что это критический момент для безопасности Израиля. По его словам, глава правительства должен посвятить время «приоритетным» задачам, в первую очередь – управлению боевыми действиями в Газе и их региональным последствиям.

    Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. 75-летний политик обвиняется в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от голливудского продюсера и миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодным условиям для медиамагнатов в обмен на позитивные материалы о себе и своей семье, пишет The Guardian.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    25 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    В Иране официально сообщили о смерти генерала Али Шадмани, получившего тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что генерал скончался от тяжелых ран, полученных в результате удара Израиля. Подчеркивается, что речь идет об ударах, нанесенных на прошлой неделе.

    Пресс-служба израильской армии 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в ходе ночного авиаудара по территории Ирана. Израиль подтвердил, что целью операции стал именно руководящий состав иранских вооруженных сил.

    Напомним мнение экспертов, что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана.

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    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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    25 июня 2025, 11:50 • Новости дня
    Кедми опроверг сообщения о дефиците боеприпасов у Израиля

    Политолог Кедми: Проблемы нехватки боеприпасов у Израиля нет

    Кедми опроверг сообщения о дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Операции ЦАХАЛ против Ирана предшествовали годы серьезной подготовки. Все необходимые ресурсы были заблаговременно подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал боеприпасы от США, что свидетельствует об огромных запасах снарядов, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о дефиците у Израиля вооружений.

    «Израиль активно применял авиационные боеприпасы для атак по целям на территории Ирана в ходе 12-дневного конфликта. Количество налетов и их интенсивность не дают оснований говорить, что еврейское государство столкнулось с каким-то дефицитом вооружений. Этой проблемы нет и сейчас», – отметил Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Он отметил, что операции ЦАХАЛ предшествовала серьезная подготовка. «Так, руководство страны тщательно производило все расчеты: сколько целей, как их надо уничтожить и сколько потребуется боеприпасов для поражения каждой из них. Все ресурсы были заранее подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал снаряды от США», – пояснил собеседник.

    Похожая ситуация и по ракетам для ПВО, добавил Кедми. Он напомнил, основные виды задействованных противоракет – израильского производства. Среди них – «Праща Давида», Arrow-2 и Arrow-3. «Ключевой источник пополнения вооружений у Тель-Авива – собственный ВПК», – подчеркнул спикер.

    По его оценкам, публикация американских СМИ о дефиците боеприпасов – «глупость». «Причины появления материала могут быть разные: например, непрофессионализм журналистов. Возможно, речь идет о политическом заказе с целью исказить истинное положение дел», – заключил Кедми.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь, и.о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что, хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет, и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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    24 июня 2025, 21:10 • Новости дня
    Израиль анонсировал новые цели после кампании против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля завершила значимый этап операции против Ирана, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Теперь армия вновь нацелена на сектор Газа.

    Военачальник отметил, что кампания против Ирана продолжается, и Израиль «вступает в новую фазу на основе предыдущих достижений», передает ТАСС. По словам Замира, в настоящее время приоритетное внимание вооруженных сил вновь сконцентрируется на боевых действиях в секторе Газа.

    Напомним, во вторник длившийся 12 дней конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему все стороны конфликта считают себя победителями.

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    24 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Премьер Катара назвал удар Ирана шоком для страны

    Премьер Катара заявил о шоке жителей страны после удара Ирана по базе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти и жители Катара оказались шокированы ударом Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, что подчеркнул глава правительства страны.

    Удар Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре стал неожиданным и вызвал сильный резонанс среди руководства и населения эмирата, передает ТАСС.

    Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил на пресс-конференции: «Когда речь идет об отношениях, я думаю, что произошедшее вчера было шоком не только для правительства, но и для населения Катара».

    Он подчеркнул, что Доха не поддерживает политику эскалации и вывода конфронтации на новый уровень.

    Власти страны выразили обеспокоенность дальнейшим развитием ситуации в регионе и призвали к снижению напряженности в отношениях между сторонами.

    Официальные лица также отмечают важность диалога и дипломатических методов решения конфликтов на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о скором полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем.

    Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации. Дональд Трамп не планирует отвечать военной силой на удары Ирана по базам США, но готов рассмотреть эскалацию конфликта при необходимости.

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    24 июня 2025, 20:53 • Новости дня
    Пезешкиан заявил об «ужасной цене» Израиля за агрессию против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации заявил, что Израиль не смог реализовать свои задачи при агрессии против исламской республики.

    По мнению Пезешкиана, противник потерпел неудачу в попытках уничтожить объекты и сорвать ядерные исследования в стране, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что Израиль не достиг целей по провоцированию социальных беспорядков на территории республики. В тексте обращения особо подчеркивается, что «агрессивный противник потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране, [провоцированию] социальных беспорядков».

    Пезешкиан заявил, что разрушения в Израиле, вызванные ответными ударами вооруженных сил Ирана, показали миру серьезность последствий для тех, кто начинает конфликт с республикой. По его словам, цена этой авантюры для Израиля стала «ужасной».

    Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что установившееся перемирие – шаткое, а риски новой эскалации в регионе высоки.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    24 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Израильтяне подали более 38 тыс. заявлений на компенсацию ущерба после атак Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 38 тыс. обращений о компенсации ущерба были зафиксированы в Израиле после недавних ракетных ударов со стороны Ирана.

    Советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман уточнил, что в налоговое управление страны поступило 38 700 заявлений о возмещении материального ущерба, передает ТАСС.

    «Материальный ущерб: в налоговое управление подано 38 700 заявлений о возмещении ущерба», – сказал он.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об «ужасной цене» Израиля за агрессию против Ирана. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что установившееся перемирие – шаткое, а риски новой эскалации в регионе высоки.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    25 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

    Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    «Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

    Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

    По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

    Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

    Это и было сделано, считает Херш.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

    В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    24 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    В Иране задержали второго европейца по подозрению в шпионаже

    В Иране арестовали европейца за сбор данных о военных объектах

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Хормозган задержан гражданин европейской страны, которого подозревают в сборе сведений о военных объектах в интересах Израиля.

    Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали второго европейца по подозрению в работе на Израиль, передает ТАСС. По информации агентства Tasnim, иностранца задержали в провинции Хормозган, когда он собирал информацию о военной инфраструктуре страны.

    При этом гражданство задержанного официально пока не уточняется.

    Днем ранее был арестован еще один европеец по аналогичным обвинениям. По данным иранских властей, задержанный въехал в страну под видом туриста и занимался созданием разведывательных сетей, сбором информации и попытками вывести из строя противоракетные системы.

    Официальные лица Ирана не раскрывают дополнительную информацию о задержанных, ссылаясь на интересы следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские правоохранители арестовали гражданина одной из европейских стран по обвинению в работе на израильские спецслужбы.

    В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад».

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    25 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    Росавиация запретила ночные рейсы в Израиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские авиакомпании временно не смогут выполнять рейсы в аэропорты Израиля ночью из-за новых распоряжений Росавиации.

    Росавиация ввела временный запрет на выполнение рейсов российскими авиакомпаниями в аэропорты Израиля с 01:00 до 07:00 по московскому времени до 12 июля, передает ТАСС.

    Ведомство также предписало всем российским авиаперевозчикам не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. При этом Росавиация разрешила выполнять рейсы в Катар.

    В понедельник вылеты из Израиля возобновились с ограничениями.

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