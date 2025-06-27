Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам

Суд Израиля отказал Нетаньяху в двухнедельной отсрочке слушаний по его делам

Tекст: Вера Басилая

Израильский суд отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о двухнедельной отсрочке слушаний по делам против него, передает РИА «Новости».

Суд обосновал свой отказ отсутствием конкретных мотивов и аргументов, которые могли бы оправдать отложение разбирательства. Прокуратура Израиля также высказалась против инициативы премьера.

Нетаньяху просил предоставить ему отсрочку из-за напряженной ситуации в регионе и необходимости сосредоточиться на текущих задачах, включая управление военными действиями в Газе и освобождение заложников.

Слушания по делам против Нетаньяху начались в окружном суде Тель-Авива в декабре 2024 года. В соответствии с установленным судом графиком, премьер должен давать показания трижды в неделю, однако этот режим неоднократно нарушался. В отношении Нетаньяху расследуются несколько дел, включая получение взятки, мошенничество и злоупотребление общественным доверием.

Самое серьезное обвинение связано с так называемым «делом 4000» – о лоббировании интересов телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное освещение деятельности премьера на портале Walla.

Кроме того, по «делу 1000» Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму около 300 тыс. долларов от продюсера Арнона Мильчина, а по «делу 2000» – в попытках договориться с медиахолдингом «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении в обмен на ограничения для конкурирующего издания.

Нетаньяху неоднократно заявлял, что цель предъявленных обвинений – его отстранение от власти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть завершен или заменен помилованием.

В ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Политолог Саймон Ципис заявил, что вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда.