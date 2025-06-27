27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
В Москве арестовали 13 мошенников, обокравших пенсионеров на 1,5 млн рублей
В столице задержаны 13 участников преступной группы, которые обманом выманили у пенсионеров свыше 1,5 млн рублей под видом оказания коммунальных услуг.
Задержание 13 членов преступной группы, подозреваемых в мошенничестве, провели сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве при поддержке Росгвардии, передает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.
По данным полиции, с июня 2021 года по май этого года злоумышленники звонили на стационарные телефоны пенсионеров Москвы, представлялись сотрудниками энергосбытовых компаний или производителей окон и под предлогом бесплатной проверки приходили в квартиры. Там они убеждали пожилых граждан в необходимости дорогостоящих работ по замене фурнитуры или установке электрооборудования.
Стоимость подобных услуг варьировалась от 30 до 500 тыс. рублей, а проводились работы с нарушениями, что приводило к поломкам нового оборудования. Общий ущерб от действий банды превысил 1,5 млн рублей.
В ходе обысков у задержанных были обнаружены средства связи, компьютеры, инструменты, печати и документы. Следствие возбудило десять уголовных дел по ст. 159 УК РФ, объединив их в одно производство. Все фигуранты получили подписку о невыезде.
Полиция продолжает устанавливать дополнительные эпизоды и возможных соучастников преступлений.
Напомним, в пятницу пенсионерка облила зеленкой отделение банка в Тулуне по указке мошенников.
Пожилой москвич передал аферистам более 6,3 млн рублей.
Полицейские ранее задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров, представляясь электриками.