Пенсионерка облила зеленкой банк в Тулуне по указке мошенников

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел 25 июня после пяти вечера в банке города Тулуна, передает РИА «Новости». Пенсионерка внезапно разлила зеленку и начала выкрикивать лозунги о запрещенной террористической организации, находясь под влиянием телефонных мошенников.

Работники банка пытались ее остановить, однако встревоженная женщина отказывалась слушать и следовала голосовым командам из мобильного телефона. Попытка разбить телефон, как требовали злоумышленники, была пресечена сотрудниками.

Полиция выяснила, что пенсионерка потеряла свыше 1,2 млн рублей, значительная часть которых была взята в кредит. Аферисты убедили ее перевести все свои и заемные средства на так называемые «безопасные» счета.

Женщина пояснила, что мошенники обещали вернуть похищенные деньги и оформить новую карту, если она выполнит их инструкции. Сейчас с пострадавшей работают следователи, возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали мошенников, которые под видом электриков обманывали пенсионеров.

В Москве 84-летний мужчина потерял более 6 млн рублей из-за подставных звонков.

В Петербурге жительница Центрального района передала курьерам крупную сумму после звонков мошенников, которые действовали под предлогом декларирования средств.