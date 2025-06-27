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КМЗ пообещал построить 150 катеров для силовых структур России
В текущем году Кингисеппский машзавод планирует передать силовым структурам России 150 новых катеров и судов, включая модели длиной до 14 метров.
Как передает РИА «Новости», управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко рассказал о планах компании по передаче силовым ведомствам России 150 катеров и судов в 2025 году. Специализация холдинга включает выполнение гособоронзаказа и производство катеров, судов и морских дронов для различных структур.
Даниленко отметил, что в настоящее время на предприятии ведется активное изготовление новых катеров длиной до 14 метров, среди которых пятиметровые, шестиметровые и двенадцатиметровые модели. В работе находится более 300 катеров для МЧС, Ростехнадзора, ФСБ и ФСО.
«В этом году с учетом аэролодок сдадим 150», – заявил Даниленко. Он уточнил, что КМЗ выпускает катера RX-1173, РПК-640, ПК-1200, а также обстановочные суда проекта 30350.
Как писала газета ВЗГЛЯД, патрульный катер РПК-640 прошел первые испытания и подтвердил готовность к серийному производству на Кингисеппском машиностроительном заводе для нужд МЧС. Концерн «Калашников» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода. Министерство обороны получит первые морские дроны от холдинга KMZ до конца года.