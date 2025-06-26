Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции
Эрдоган заявил о необходимости многоуровневой системы ПВО сверх комплексов С-400
Турции требуется комплексная и многоуровневая система противовоздушной обороны, а не только одни российские ЗРС С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что одних российских систем С-400 недостаточно для полного обеспечения потребностей страны в сфере ПВО, передает ТАСС.
Он уточнил, что система ПВО Турции не ограничивается С-400 и за последние дни общество наглядно убедилось в этом в связи с региональным конфликтом.
Эрдоган отметил, что «важно иметь ракеты для работы на разных высотах и чтобы они работали в гармонии».
Президент добавил, что Турция строит объединенную систему «Стальной купол», объединяя разновысотные системы ПВО, сенсоры и системы радиоэлектронной борьбы собственного производства. Он подчеркнул, что успехи в развитии ракетного вооружения значительны, но пока недостаточны.
Эрдоган также указал, что Турция ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения в программу истребителя пятого поколения F-35. Он отметил, что Турция не отказывалась от проекта и считает исключение несправедливым шагом, несовместимым с союзническим духом. Президент уточнил, что по этому вопросу уже начались технические переговоры и выразил надежду на прогресс.
Ранее Минобороны Турции запустило систему «Стальной купол» по всей стране.
До этого Эрдоган заявил, что вопрос с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 для Анкары окончательно решен.
Турция приняла решение создать собственную систему ПВО под названием «Стальной купол».