Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции

Эрдоган заявил о необходимости многоуровневой системы ПВО сверх комплексов С-400

Tекст: Вера Басилая

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что одних российских систем С-400 недостаточно для полного обеспечения потребностей страны в сфере ПВО, передает ТАСС.

Он уточнил, что система ПВО Турции не ограничивается С-400 и за последние дни общество наглядно убедилось в этом в связи с региональным конфликтом.

Эрдоган отметил, что «важно иметь ракеты для работы на разных высотах и чтобы они работали в гармонии».

Президент добавил, что Турция строит объединенную систему «Стальной купол», объединяя разновысотные системы ПВО, сенсоры и системы радиоэлектронной борьбы собственного производства. Он подчеркнул, что успехи в развитии ракетного вооружения значительны, но пока недостаточны.

Эрдоган также указал, что Турция ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения в программу истребителя пятого поколения F-35. Он отметил, что Турция не отказывалась от проекта и считает исключение несправедливым шагом, несовместимым с союзническим духом. Президент уточнил, что по этому вопросу уже начались технические переговоры и выразил надежду на прогресс.

Ранее Минобороны Турции запустило систему «Стальной купол» по всей стране.

До этого Эрдоган заявил, что вопрос с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 для Анкары окончательно решен.

Турция приняла решение создать собственную систему ПВО под названием «Стальной купол».