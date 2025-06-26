Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Минобороны Турции сообщило о запуске «Стального купола» по всей стране
Многоуровневая система противовоздушной обороны «Стальной купол» будет развернута по всей территории Турции, увеличив возможности обороны страны.
О планах по полному развертыванию системы ПВО «Стальной купол» на всей территории республики сообщили источники в Минобороны Турции, передает ТАСС. Собеседники телеканала TRT Haber подчеркнули: «Мы планируем распространить охват многоуровневой системы ПВО «Стальной купол« на всю территорию нашей страны. Мы продолжаем укреплять наши вооруженные силы и повышать обороноспособность, инвестируя в гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракетные системы, самолеты, корабли, танки, беспилотные наземные, военно-морские и воздушные системы, авианосцы и фрегаты нового поколения».
По словам источников, Турция постоянно поддерживает свои вооруженные силы в состоянии боевой готовности в рамках обязательств по линии НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что вопрос с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 для Анкары окончательно решен. Турция приняла решение создать собственную систему противовоздушной обороны под названием «Стальной купол». Израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции во время атаки на Иран.