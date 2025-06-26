Tекст: Дмитрий Зубарев

Роберт Граньери, один из основателей фирмы Jane Street, подтвердил перевод 7 млн долларов для покупки оружия, пишет Bloomberg. По его словам, он полагал, что поддерживает правозащитную деятельность, а не попытку госпереворота в Южном Судане. Адвокат Граньери заявил: «В этом случае человек, которого Роб считал правозащитником, обманул его и солгал о своих намерениях».

Уголовное дело было возбуждено в марте 2024 года, когда федеральные прокуроры Аризоны обвинили Питера Ажака и Абрахама Кича в сговоре с целью незаконного экспорта оружия на родину. Оба обвиняемых не признали вину. В недавних судебных документах адвокаты Ажака признали Граньери «ключевым для плана» и заявили, что без его финансирования сговор был бы невозможен.

В материалах дела фигурирует также Гарри Каспаров (признан иноагентом в России), который познакомил Ажака с Граньери, однако обвинения против Каспарова не выдвигались. Каспаров подчеркнул, что всегда поддерживал демократию и права человека. Следствие не указывает, что Каспаров или Граньери совершили нарушения закона.

По данным обвинения, Граньери встретился с Ажаком в Нью-Йорке, после чего были осуществлены два крупных перевода на общую сумму 7 млн долларов. Через несколько недель после встречи Ажак и Кич осмотрели склад с оружием в Финиксе, где и были задержаны правоохранителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50 человек, включая миротворца ООН, погибли при нападении на спорную территорию Абьей на границе Судана и Южного Судана. Президент России Владимир Путин проводил переговоры в Кремле с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром. В Южном Судане более 80 человек скончались от неизвестной болезни.