  • Новость часаСейм Польши одобрил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
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    Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
    Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
    Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    10 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    5 комментариев
    26 июня 2025, 01:45 • Новости дня

    Сейм Польши одобрил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Сейм Польши одобрил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Незадолго до голосования вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш попросил депутатов нижней палаты парламента (Сейм) проголосовать за выход из Оттавской конвенции, чтобы Польша никак не была ограничена в своей защите.

    «Сейм принял закон, уполномочивающий президента Польши прекратить действие конвенции о запрете противопехотных мин. Наша страна вместе со странами Балтии и Финляндией выходит из этого международного договора в ответ на угрозу со стороны России», – сообщил польский портал WPN.

    Законопроект поддержали 413 депутатов, 15 были против, трое воздержались от голосования. Теперь законопроект будет передан в Сенат.

    В ходе дебатов в среду вечером, предложенный документ поддержали почти все парламентские партии. Только представитель левых отстранился, но замминистра обороны Станислав Взятек, также из левых, призвал соратников проголосовать за закон.

    Конвенция, запрещающая применять, накапливать и передавать противопехотные мины, а также об их уничтожении была разработала в Осло в сентябре 1997 года и в декабре представлена в Оттаве для подписания.

    Польша подписала этот договор в сентябре 1999 года, ратифицировала в декабре 2012 года, то есть в силу она вступила 1 июня 2013 года. В рамках реализации конвенции Польша уничтожила все запасы противопехотных мин в течение трех лет, однако на вооружении польской армии имеются противотанковые мины, на которые Оттавская конвенция не распространяется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции по противопехотным минам поддержали 157 депутатов, против высказались только 18 парламентариев. Президент Латвии весной одобрил выход страны из минной конвенции весной. Президент Эстонии утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин 13 июня.


    25 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Экс-глава Роскосмоса Рогозин назвал авторов шутки про него в КВН «бесталанным чмом»

    Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на фронт после шутки про него

    Экс-глава Роскосмоса Рогозин назвал авторов шутки про него в КВН «бесталанным чмом»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку про него команды «Негоден» в эфире КВН, пригрозив участникам отправкой на фронт и пообещав «научить чувству юмора».

    Дмитрий Рогозин, сенатор и бывший глава «Роскосмоса», опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент выступления команды «Негоден» из четвертьфинала Высшей Лиги КВН, который, как отмечает Ura.ru, вышел в эфир десять дней назад.

    В номере прозвучала шутка, в которой фамилия Рогозина была упомянута в контексте обмена космоса на личные отношения. В ответ Рогозин назвал авторов шутки «бесталанным чмом», и пообещал выяснить, кто пишет тексты для команды.

    Сенатор подчеркнул, что знает, к каким военкоматам прикреплены юмористы, и пообещал «научить их юмору» на фронте. Рогозин заявил, что участникам вместо «унылого КВН» дадут «ударные дроны», чтобы они отправились на передний край, а после возвращения обсудили свою неудачную шутку.

    Ранее в апреле 2014 года Рогозин посоветовал американцам использовать батут для полета на МКС. Он заявил, что его слова о батуте не были шуткой и помогли спасти российскую космическую отрасль от американских санкций.

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    25 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    @ uacrussia.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках гособоронзаказа российские военные получили новые Су-35С, прошедшие полный цикл испытаний на предприятии и направленные на аэродром базирования, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С, сообщает ТАСС. Самолеты поколения 4++ прошли заводские испытания в различных режимах и успешно прибыли на аэродром базирования. Летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в укрепление обороноспособности страны.

    Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-35С получил высокие оценки пилотов, и назвал его лучшим в своем классе во время спецоперации.

    «Он позволяет применять широкий спектр вооружения на любых высотах и скоростях, а также выполнять сложные маневры и боевые задачи. Эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, навигационные и прицельные характеристики, помогая выполнять все задачи и приближать победу», – заявил Артяков.

    Глава ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что компания планирует сохранить темпы производства востребованных авиационных комплексов и к 2030 году увеличить производительность труда на 30%. По его словам, уже в этом году объемы выпуска продукции по гособоронзаказу увеличатся и превысят показатели прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал партии этих истребителей военным. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для нужд спецоперации на Украине.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание культурно-образовательных и музейных комплексов является масштабным и значимым проектом для России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

    Глава государства напомнил, что реализация этой инициативы стартовала в 2018 году, передает РИА «Новости». В рамках проекта строятся современные выставочные пространства, школы искусств, концертные и театральные залы.

    Путин подчеркнул, что цель программы – сделать культурную жизнь, творческие события, лекции и мастер-классы более доступными для россиян. Особое внимание уделяется тому, чтобы у молодежи была возможность обучаться творческим профессиям на самом высоком уровне в своем регионе.

    Президент отметил, что «целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству».

    В ходе совещания глава государства назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов и заявил о высоком запросе граждан на развитие творческих способностей.

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    25 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Установлено гражданство брошенного на пол в Шереметьеве ребенка

    Пострадавший в Шереметьеве ребенок оказался гражданином Афганистана

    Tекст: Евгения Караваева

    Двухлетний мальчик, которого бросили на пол в аэропорту Шереметьево, принадлежит к афганской семье, он находится в коме после происшествия.

    Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что мальчик, по данным российского МИД, является гражданином Афганистана, несмотря на появившиеся ранее в СМИ утверждения о его иранском гражданстве, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «Мы сразу же сделали запрос в МИД РФ, чтобы узнать, гражданином какой страны является ни в чем не повинный ребенок. Потому что была информация, что он гражданин Ирана. Друзья из российского МИД сказали, что изучили этот вопрос и это дело относится к Афганистану, а невинный ребенок, который был брошен на пол таким образом и сейчас находится в коме, по всей видимости, из афганской семьи».

    В тот же день российские правоохранительные органы провели необходимое расследование. Было установлено, что пострадавший мальчик летел рейсом из Афганистана в Москву.

    По данным следствия, 23 июня в аэропорту Шереметьево мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на чужого двухлетнего ребенка, поднял его и бросил на пол. В результате мальчик доставлен в больницу. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в аэропорту. Пострадавший мальчик получил переломы черепа в результате нападения..

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    25 июня 2025, 11:10 • Новости дня
    Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

    Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов был задержан силовиками

    Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов
    @ Расулов Сергей/News Team/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Дагестане силовые структуры провели задержание Магомед-Султана Магомедова, который занимает пост государственного секретаря республики.

    Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов был задержан, передает ТАСС.

    «Магомед-Султан Магомедов задержан», – заявили силовики. Другие подробности задержания в настоящее время не уточняются.

    СМИ писали, что правоохранительные органы провели обыски у бывшего президента футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.

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    25 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Гендиректор OpenAI: Персональные компьютеры устарели
    Гендиректор OpenAI: Персональные компьютеры устарели
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Гендиректор OpenAI Сэм Альтман выразил мнение, что персональные компьютеры больше не отвечают требованиям мира, в котором доминирует искусственный интеллект.

    Современные компьютеры были созданы для эпохи, когда не существовало искусственного интеллекта, указано на официальном сайте Windows Central.

    Теперь, по мнению Сэма Альтмана, ситуация изменилась, и пользователям, возможно, потребуется новое оборудование и программное обеспечение.

    Глава OpenAI подчеркнул, что сегодняшние технологии не рассчитаны на мир, где ИИ внедряется повсеместно. Он добавил, что с ростом масштабов искусственного интеллекта нынешние устройства постепенно уступают место новому поколению техники.

    Ранее президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что искусственный интеллект может быть превращен в оружие, и людям предстоит научиться его контролировать. Однако основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.

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    25 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков: Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Ушаков объяснил, что такой формат участия связан с позицией бразильских властей по вопросам, касающимся Международного уголовного суда, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита». Ушаков подчеркнул, что правительство Бразилии не смогло занять однозначную позицию, позволяющую президенту России лично присутствовать на заседании. На месте российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о предстоящем участии Путина в саммите БРИКС в Бразилии.

    Ранее газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

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    25 июня 2025, 10:17 • Новости дня
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на унижения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет финское издание Iltalehti.

    По мнению журналиста и фотографа Сами Саллинена, киевский режим пытался продемонстрировать, что Зеленский и Украина стремятся чувствовать себя сильнее в нынешней сложной ситуации, передает RT.

    По словам журналиста, одежда Зеленского могла также подчеркнуть, что саммит НАТО в Гааге для него был более значимым, чем неудачный визит в Вашингтон.

    Саллинен выразил мнение, что выбор классического костюма был осознанным жестом, отражающим попытку изменить сложившийся имидж.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

    Газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

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    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


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    25 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Telegraph: Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союзники по НАТО договорились смягчить критику России в заявлении, которое будет подписано лидерами по итогам саммита в Гааге, сообщила газета Telegraph.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на «слитый» текст документа, формулировки нынешнего коммюнике оказались менее резкими по сравнению с заявлениями, которые принимались по итогам предыдущих саммитов, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Сообщалось, что главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП.

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    25 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo

    Объявлено о расследовании в Volvo из-за появления нового тягача у лыжной сборной РФ

    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Volvo инициировал проверку после появления фото главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне нового грузовика данной марки, приобретенного для Федерации лыжных гонок.

    Внутреннее расследование по поводу появления у Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нового тягача Volvo началось после публикации снимков в социальных сетях, передает Expressen. Пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон сообщил, что в настоящее время анализируются все клиентские реестры, чтобы установить, кому была продана техника указанной модели и цвета. Если выяснится, что изначальный покупатель нарушил договор, Volvo пообещал принять соответствующие меры.

    По словам Элиассона, в клиентских соглашениях Volvo есть пункт, запрещающий прямую или косвенную перепродажу техники в Россию и Белоруссию. Компания изучает предоставленные фотографии и происхождение тягача. Представитель Volvo добавил, что «было бы предпочтительнее видеть логотип "КамАЗ"» на российской технике, а не Volvo.

    Вяльбе, комментируя ситуацию, заявила агентству ТАСС: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело». Тягач был приобретен через компанию Eurotruck, однако на сайте этой компании отсутствует какая-либо информация о сделке. Сервис-прицеп, который перевозит Volvo, предназначен для подготовки лыж национальной сборной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон на фоне падения операционной прибыли и снижения выручки в первом квартале.

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    25 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции

    Президент Турции Эрдоган заявил, что вопрос с С-400 закрыт

    Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита НАТО в Гааге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в Гааге, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400. «Вопрос уже закрыт, дело решенное», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

    Переговоры президентов прошли в ночь на среду в рамках саммита НАТО. По словам Эрдогана, обсуждение с Трампом было сосредоточено на вопросах, связанных с самолетами F-35. Он напомнил, что Турция внесла около 1,3-1,4 млрд долларов в проект F-35. Эрдоган отметил, что у Трампа есть добрые намерения относительно этого вопроса, и турецкие чиновники продолжают работу по покупке новых F-35, а также по обслуживанию и ремонту F-16.

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры по закупке истребителей Eurofighter с Британией и Германией. Он выразил надежду на положительный исход с обеих сторон.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на саммите НАТО призвать президента Франции Эммануэля Макрона согласиться на создание совместного производства европейской системы противоракетной обороны.

    Турция рассчитывает к 2028 году создать полностью национальный комплекс ПВО на базе многоуровневой системы «Стальной купол» с применением лазерного оружия.

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    25 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
    Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
    @ РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинский язык был создан искусственно, он использовался только в тех регионах, где насаждался насильственно. Сейчас в России учить украинский не хотят ни дети, ни взрослые, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя инициативу изъять украинский язык из общеобразовательных школьных программ.

    Министерство просвещения России сообщило, что в российских школах изучение украинского языка намерены оставить в качестве факультатива, а не обязательного занятия. Его преподавание уберут из общеобразовательных программ страны.

    «Я сторонник того, чтобы в любом российском регионе изучали местный диалект, помимо литературного русского языка. Это относится и к тому диалекту, который называют украинским языком. И я прекрасно знаю, что этот самый диалект русскому большинству жителей земель, в разное время именовавшихся Украиной, навязывали принудительно», – говорит Вассерман.

    Он поясняет, что живые южнорусские говоры, как и любые другие местные, несколько отличаются от литературной нормы.  Но украинский язык, по словам депутата, создавали путем предельного подчеркивания отличия от нормы. Для этого «прочесывали» южные диалекты в поисках слов, максимально отличающихся от русских. Если такое слово находилось, то оно объявлялось исконно украинским. А если замены не было, то брали, как правило, латинское слово, прошедшее польскую или немецкую адаптацию. «Поэтому украинский язык с самого начала его разработки, а это около полутора веков назад, был искусственным», – поясняет Вассерман.

    Навязывали украинский язык, по его словам, принудительно. «И как только в каком-то регионе принуждение заканчивалось, а век назад этот язык пытались привить жителям Воронежской области, Кубани, то его употребление тут же прекращалось. Насколько мне известно, и в регионах, вернувшихся в состав Российской Федерации, этот язык, мягко говоря, не пользуется спросом», – отмечает депутат.

    «Кроме того, тратить время на его изучение не хотят ни сами школьники, ни их родители. Поэтому действительно можно оставить украинский язык факультативом. И уже по тому количеству людей, которые захотят его учить, убедиться, что не хочет практически никто», – подчеркивает собеседник.

    Он напоминает, что на рубеже тысячелетий в Москве было создано несколько школ с обучением на украинском языке. Но опыт оказался негативным из-за низкого спроса, впоследствии эти учебные заведения перепрофилировали в обычные русскоязычные школы.

    Комментарии (18)
    25 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    На пресс-конференции в Гааге он отметил: «Не будет военного решения этого конфликта», передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул необходимость усиления экономического давления на Москву и напомнил, что Евросоюз планирует в четверг рассмотреть введение 18-го по счету пакета санкций. По его словам, только европейских мер недостаточно, и требуется более активное участие Соединенных Штатов в санкционной политике.

    Канцлер также отметил, что на полях саммита НАТО вновь встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил Трампу о желании Евросоюза видеть дополнительные санкции против России и со стороны Вашингтона.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предпочитает дипломатические инструменты в урегулировании украинского конфликта, но необходимо устранить первопричины кризиса в этой стране. Также он отмечал, что политика России на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты.

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