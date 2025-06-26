Сейм Польши одобрил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Tекст: Ирма Каплан

«Сейм принял закон, уполномочивающий президента Польши прекратить действие конвенции о запрете противопехотных мин. Наша страна вместе со странами Балтии и Финляндией выходит из этого международного договора в ответ на угрозу со стороны России», – сообщил польский портал WPN.

Законопроект поддержали 413 депутатов, 15 были против, трое воздержались от голосования. Теперь законопроект будет передан в Сенат.

В ходе дебатов в среду вечером, предложенный документ поддержали почти все парламентские партии. Только представитель левых отстранился, но замминистра обороны Станислав Взятек, также из левых, призвал соратников проголосовать за закон.

Конвенция, запрещающая применять, накапливать и передавать противопехотные мины, а также об их уничтожении была разработала в Осло в сентябре 1997 года и в декабре представлена в Оттаве для подписания.

Польша подписала этот договор в сентябре 1999 года, ратифицировала в декабре 2012 года, то есть в силу она вступила 1 июня 2013 года. В рамках реализации конвенции Польша уничтожила все запасы противопехотных мин в течение трех лет, однако на вооружении польской армии имеются противотанковые мины, на которые Оттавская конвенция не распространяется.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции по противопехотным минам поддержали 157 депутатов, против высказались только 18 парламентариев. Президент Латвии весной одобрил выход страны из минной конвенции весной. Президент Эстонии утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин 13 июня.



