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Авиакомпании изменили расписание рейсов из-за ограничений в пяти аэропортах ПФО
Рейсы ряда авиакомпаний оказались перенесены и задержаны на фоне закрытия аэропортов в нескольких городах Приволжского округа, авиакомпаниям рекомендовано корректировать расписание, сообщила Росавиация.
Работа сразу пяти аэропортов Приволжского федерального округа была временно приостановлена, передает ТАСС.
Под ограничения попали аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).
В результате перевозчики были вынуждены экстренно скорректировать расписание полетов. Представители авиакомпаний сейчас оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов.
В ведомстве не уточнили сроки снятия ограничений и возобновления полетов.
Ранее в аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова ранее вводили ограничения на полеты.
До этого в Татарстане и Чувашии сняли опасность атаки БПЛА.