Опасность атаки БПЛА сняли в Татарстане и Чувашии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Режим «Беспилотная опасность» был отменен в Республике Татарстан и Чувашской Республике, передает ТАСС. В Татарстане этот режим ввели в 11:08 по московскому времени 24 июня, после чего он оставался в силе в течение суток.

В Чувашии аналогичный режим действовал с 11:24 по московскому времени 24 июня. В обоих регионах в приложении МЧС появилось сообщение о снятии угрозы атаки БПЛА.

«На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» снят», – говорится в официальном уведомлении. В Чувашии также отметили, что «в Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА».

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили украинский беспилотник над Елабужским районом Татарстана. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на работу. За один час в Татарстане уничтожили два украинских дрона.