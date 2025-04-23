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    Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    Полностью российский SJ-100 с двигателями ПД-8 впервые поднялся в небо
    Китай собрался построить АЭС на Луне
    Российские войска освободили Тарасовку в ДНР
    Китай отверг обвинения Украины
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    Эстония решила создать военную базу у границы с Россией
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    23 апреля 2025, 13:45 • Новости дня

    ПВО сбила украинский беспилотник над Елабужским районом Татарстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром над Елабужским районом Татарстана силами дежурных средств ПВО был сбит украинский беспилотник, в результате происшествия никто не пострадал.

    Около 12.20 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан, сообщает Telegram-канал Минобороны. Инцидент произошел в Елабужском районе.

    Никто не пострадал в результате атаки БПЛА, сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев, передает ТАСС. «Сегодня над территорией Елабужского района средствами ПВО был сбит БПЛА. Специалисты экстренных служб на месте, ведется вся необходимая работа. Жертв и пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    В официальном Telegram-канале Елабужского района уточняется, что после инцидента в школах провели эвакуацию. Все службы, включая педагогов, администрацию и правоохранительные органы, обеспечили безопасность детей. Учебный процесс вскоре был возобновлен по расписанию, все школьники находятся в школах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС Татарстана предупредило о возможной атаке дронов на территории республики, власти временно ввели ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска, а ранее за час на территории Татарстана были уничтожены два украинских дрона.

    23 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение главы Госдепартамента США отказаться от участия во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

    Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.

    Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.

    По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.

    Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

    The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.

    В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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    22 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа

    Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа

    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа
    @ Mark Lennihan/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный американский телепродюсер Билл Оуэнс заявил об уходе из проекта 60 Minutes после выхода 14 апреля интервью Владимира Зеленского и последовавших за этим громких обвинений президента США Дональда Трампа.

    Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.

    В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.

    Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».

    Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    23 апреля 2025, 07:28 • Новости дня
    Украинский пленный спас российского военнослужащего от атаки FPV-дрона

    Tекст: Александра Юдина

    Военнопленный с Украины с помощью переданного противодронового ружья предотвратил атаку FPV-дрона на российского бойца.

    Штурмовик с позывным «Повар» рассказал, что два украинских солдата были взяты в плен штурмовой группой 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Юг» в заблокированном блиндаже, передает РИА «Новости».

    Один из пленных имел при себе противодроновое ружье, которое был передан российским военным.

    По словам штурмовика, украинский военнопленный с помощью этого ружья сумел посадить ударный FPV-дрон, направленный на российскую группу.

    Расстояние до точки эвакуации составляло не более трех километров. За это время украинские боевики пытались уничтожить своего сдавшегося в плен сослуживца с помощью дрона-камикадзе.

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    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    23 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

    Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами (first-person view, англ., FPV), показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

    «Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

    В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

    «Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

    При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

    «Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

    Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.

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    22 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией

    Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией после перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев допускает любые переговоры с Москвой при условии полного прекращения огня, однако формальный запрет на диалог с Россией пока не отменялся.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, передает РИА «Новости».

    При этом Зеленский подчеркнул, что переговоры возможны только в случае полного прекращения огня, выразив готовность обсуждать условия и сроки.

    На данный момент указ о запрете переговоров с Россией, подписанный Зеленским ранее, не отменен и продолжает действовать. Президент Украины отметил, что власти готовы к диалогу, если будут понятны конкретные временные рамки и условия прекращения огня.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией.

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    23 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    @ Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий, передает Bloomberg.

    Польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Украине, передает Bloomberg.

    «Мы считаем, что Китай может привнести новую ценность в мировой порядок – и у него есть средства для этого», – приводит агентство слова Сикорского на ежегодном обращении к польскому парламенту.

    Глава польского МИДа выразил надежду на способность КНР положить конец конфликту на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и позитивно оценил развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.

    В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонной беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала Китай активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

    При этом текущие усилия участников переговорного процесса привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили  запланированную встречу в Лондоне.

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    23 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР
    Российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Тарасовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии около Новооленовки, Ульяновки, Часова Яра, Иванополья, Миньковки, Новой Полтавки, Березовки, Северска и Яблоновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 335 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Великого Прикола, Проходов, Турьи, Миропольского и Петрушевки в Сумской области.

    На Харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Волчанска, Липцов и Малых Проходов в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777. Уничтожены радиолокационная станция и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Соболевкой, Моначиновкой, Петропавловкой, Паламаревкой, Песчаным в Харьковской области, Райгородком в Луганской народной республике (ЛНР), Кировском и Ямполем в ДНР.

    Противник при этом  потерял до 250 военнослужащих, немецкую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и две станции РЭБ «Квертус» и «Нота». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноармейска, Удачного, Муравки, Алексеевки, Гришино, Димитрова, Зверево и Новопавловки в ДНР.

    При этом противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Толстого, Вольного Поля, Богатыря и Зеленого Поля в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 175 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах Магдалиновки, Каменского в Запорожской области и города Запорожье.

    При этом уничтожены до 85 военнослужащих, станция контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Горнальский монастырь, а также освободили Сухую Балку в ДНР, а в минувшие выходные – Шевченко в ДНР.

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    23 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Песков заявил о появлении фейков о ходе переговоров Путина и Уиткоффа

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переговорах Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом, подчеркнув необходимость ориентироваться исключительно на достоверные источники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно встречи Владимира Путина со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом публикуется много фейковых новостей, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что даже авторитетные издания распространяют искаженную информацию, поэтому достоверность стоит проверять исключительно по первоисточникам.

    В СМИ появилась публикация газеты Financial Times о том, что российский лидер якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по линии фронта, однако официальные лица не подтвердили эти сведения.

    Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Петербурге 11 апреля и продолжалась около четырех с половиной часов. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что основной темой переговоров стала ситуация на Украине, а также обсуждались политические и экономические вопросы. По его словам, после переговоров в Вашингтоне уже началось обсуждение российских предложений по урегулированию ситуации.

    Стивен Уиткофф по итогам визита заявил о возможности скорого наступления важных для мира изменений и отметил, что процесс может выйти за рамки обсуждения только так называемых пяти территорий, затронув гарантии безопасности и вопрос отказа от планов вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом, а ранее спецпосланник США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, при этом встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине, и Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

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    23 апреля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российские военные ударами БПЛА «Герань-2» поразили цех ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Александра Юдина

    В районе населенного пункта Степное Запорожской области ВС России с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили цеха и склад по производству взрывчатки для ВСУ.

    По данным Минобороны, цеха и склад по производству взрывчатых веществ ВСУ были уничтожены в районе населенного пункта Степное в Запорожской области с помощью беспилотников «Герань-2», передает РИА «Новости».

    Ведомство опубликовало кадры поражения, на которых зафиксирована атака российских дронов по военной инфраструктуре противника.

    По словам представителей ведомства, целью являлись объекты, задействованные в обеспечении вооруженных сил Украины взрывчатыми веществами.

    Глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов ранее сообщил, что «Герани» поразили пункт временного размещения ВСУ в Славянске.

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    23 апреля 2025, 05:17 • Новости дня
    Российская армия уничтожила станции Starlink и расчеты ВСУ

    Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли тяжелые потери ВСУ, уничтожив минометные расчеты и станции спутниковой связи.

    О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.

    Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

    Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.

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    23 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Подросток и еще шесть человек получили ранения при обстрелах ДНР за сутки

    Семь человек и подросток получили ранения при обстрелах ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки в результате обстрелов в ДНР ранения получили семь мирных жителей, среди которых оказался подросток.

    В течение суток Вооруженные силы Украины выпустили тридцать четыре боеприпаса по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, зафиксировано одиннадцать случаев вооруженных атак.

    В результате обстрелов пострадали семь человек, включая одного подростка. Одна из атак привела к повреждению объекта гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за сутки провели одиннадцать обстрелов в направлении Горловки с использованием крупнокалиберной артиллерии и дронов-камикадзе, Вооруженные силы Украины за сутки осуществили двадцать три атаки на ДНР, применив восемьдесят семь боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях, а также за сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив пятьдесят девять боеприпасов, в результате чего один человек погиб, семеро получили ранения, и повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

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    23 апреля 2025, 05:57 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Тульской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские беспилотники были перехвачены над Тульской областью средствами ПВО, разрушений и пострадавших нет.

    Дежурные средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили украинские беспилотники в небе над Тульской областью, передает ТАСС. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

    По его словам, «в результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Все специальные службы работают на местах». Работа экстренных служб в регионе продолжается, угрозы для населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ, которые атаковали Шую в Ивановской области, были запущены из Сумской области Украины и преодолели маршрут около 850 километров, российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву, а Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово, при этом правительство Нидерландов планирует выделить 500 млн евро на проект разработки беспилотников для Украины.

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    23 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области

    Саперы группы «Север» обезвредили 6597 боеприпасов, включая ракеты НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Север» провели масштабное разминирование в Белгородской области, где обезвредили несколько тысяч опасных взрывных устройств, включая иностранные боеприпасы.

    По данным РИА «Новости», саперы российской группировки войск «Север» обезвредили 6597 единиц боеприпасов и взрывных устройств на территории Белгородской области. В регионе продолжаются удары со стороны ВСУ, поэтому саперы работают в усиленном режиме.

    Среди обезвреженных объектов почти половину составили так называемые «колокольчики» – противопехотные суббоеприпасы, которых было найдено и ликвидировано 3083 штуки. Кроме этого, сообщается о значительном количестве реактивных снарядов от РСЗО «Град» – 418, а также 408 выстрелах к РПГ-7.

    Саперы также обезвредили 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1. В числе особенно опасных находок оказались 14 ракет от американских РСЗО HIMARS, три американские ракеты AGM-88 HARM, четыре реактивных снаряда от чешской РСЗО «Вампир», снаряды калибра 155 миллиметров, а также французская противотанковая мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки по безопасности с показом макетов взрывных устройств, используемых ВСУ, чтобы предупредить детей о возможной опасности, а в Курской области запланировали разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы, включая те, что произведены странами НАТО.

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