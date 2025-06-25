Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.7 комментариев
На саммите НАТО в итоговом коммюнике не упомянули членство Украины
В итоговом коммюнике саммита НАТО, проходящего в Гааге, Украина упоминается исключительно в контексте дальнейшей поддержки, без заявлений о перспективах ее членства.
Коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит упоминаний о перспективах вступления Украины в альянс, передает РИА «Новости». Об этом свидетельствует текст документа, опубликованный газетой Telegraph. В нем Украина упоминается только в связи с дальнейшим оказанием поддержки, но не в контексте будущего членства.
Ранее газета Times сообщала, что в итоговом заявлении саммита НАТО будут присутствовать антироссийские формулировки, однако не будет слов о «необратимости» пути Киева к членству в организации. В итоговом документе действительно отсутствует даже намек на такую формулировку.
Основное заседание саммита НАТО проходит 25 июня в Гааге. Ожидается, что на нем будут приняты решения по увеличению оборонных расходов стран-участниц и развитию оборонной промышленности альянса.
Напомним, эксперт брюссельского центра European Policy Centre Пол Тейлор заявил, что итоговое заявление июньского саммита НАТО в Гааге не будет содержать обещания о будущем вступлении Украины и Грузии в альянс.