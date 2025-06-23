Вылеты из Израиля возобновились с ограничениями

Times of Israel: Вылеты из Израиля возобновились с лимитом в 50 пассажиров на рейс

Tекст: Елизавета Шишкова

Возобновление вылетов из Израиля началось с понедельника, сообщает The Times of Israel. Ограничения ввели после приостановки всех вылетов с 13 июня из-за обострившейся ситуации с Ираном. На каждый самолет разрешено садиться не более 50 пассажирам.

В приоритете оказались граждане, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи, гуманитарных целях или имеющие значение для национальной безопасности. Министр транспорта Израиля Мири Регева заявила: «Мы ожидаем, что местные авиакомпании проведут 24 репатриационных рейса в понедельник, а на каждом вылете будет не больше 50 пассажиров».

Регева добавила, что к концу недели власти смогут пересмотреть ограничения на число пассажиров и расписание рейсов, основываясь на обстановке и указаниях командования тыла. Ограничения введены из-за повышенного риска безопасности и для предотвращения скоплений людей в аэропорту.

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Накануне сообщалось, что воздушное пространство Ирана останется закрытым для полетов еще сутки.

Российские туристы, которые пожелали вернуться из Ирана и Израиля, уже вернулись домой или вскоре отправятся в Россию, а часть туристов решила продолжить отдых или лечение.

Три крупнейших авиакомпании Израиля – El Al, Arkia и Israir – с 18 июня организовали специальные рейсы для возвращения граждан страны из Европы на родину.