Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.2 комментария
Вылеты из Израиля возобновились с ограничениями
Times of Israel: Вылеты из Израиля возобновились с лимитом в 50 пассажиров на рейс
На фоне сохраняющейся угрозы со стороны Ирана власти Израиля разрешили возобновить вылеты из страны только с ограничением до 50 человек на рейс для обеспечения безопасности аэропорта.
Возобновление вылетов из Израиля началось с понедельника, сообщает The Times of Israel. Ограничения ввели после приостановки всех вылетов с 13 июня из-за обострившейся ситуации с Ираном. На каждый самолет разрешено садиться не более 50 пассажирам.
В приоритете оказались граждане, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи, гуманитарных целях или имеющие значение для национальной безопасности. Министр транспорта Израиля Мири Регева заявила: «Мы ожидаем, что местные авиакомпании проведут 24 репатриационных рейса в понедельник, а на каждом вылете будет не больше 50 пассажиров».
Регева добавила, что к концу недели власти смогут пересмотреть ограничения на число пассажиров и расписание рейсов, основываясь на обстановке и указаниях командования тыла. Ограничения введены из-за повышенного риска безопасности и для предотвращения скоплений людей в аэропорту.
Накануне сообщалось, что воздушное пространство Ирана останется закрытым для полетов еще сутки.
Российские туристы, которые пожелали вернуться из Ирана и Израиля, уже вернулись домой или вскоре отправятся в Россию, а часть туристов решила продолжить отдых или лечение.
Три крупнейших авиакомпании Израиля – El Al, Arkia и Israir – с 18 июня организовали специальные рейсы для возвращения граждан страны из Европы на родину.