22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.0 комментариев
Анонсирован четырехдневный визит Путина в Китай
Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня
Президент России Владимир Путин проведет в Китае четырехдневный визит с 31 августа по 3 сентября, о чем сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину подтвердил: «Ну да», отвечая на вопрос о продолжительности поездки, передает ТАСС.
Ушаков отметил, что столь длительный зарубежный визит – явление крайне редкое. По его словам, программа включает несколько мероприятий, подробности которых пока не раскрываются.
В пятницу Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном заявил, что объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7% и достиг 245 млрд долларов, что стало новым рекордом для двусторонних экономических отношений.
Ранее на пленарном заседании ПМЭФ вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал усиливать двустороннее сотрудничество с Россией.
Путин отметил, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а только его оформляют.