22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.0 комментариев
Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе Кремля.
В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, он также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
Напомним, в памятных мероприятиях по всему миру, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие более 1,2 млн человек.