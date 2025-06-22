МВД: Хлопок газа в Серове произошел, когда мужчина решил поставить чайник

Tекст: Алексей Дегтярев

Хлопок, предварительно, произошел тогда, когда мужчина, почувствовав запах газа, все же включил чайник для разогрева, сказал Горелых, передает РИА «Новости».

По его словам, в числе пострадавших – мужчина 1987 года рождения, он живет в той квартире, где произошло происшествие, а также трое жильцов из квартиры ниже этажом. Это супружеская пара и ребенок.

Следователи начали проверку по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Ранее глава региона Денис Паслер сообщал, что из-за хлопка газа в Серове пострадали четверо, решается вопрос о задействовании санавиации для эвакуации пострадавшего в ожоговый центр Екатеринбурга.