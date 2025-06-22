В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.24 комментария
МВД: Хлопок газа в Серове произошел, когда мужчина решил поставить чайник
Хлопок газа в городе Серов в Свердловской области произошел после того, как местный житель поставил чайник, несмотря на запах газа, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Хлопок, предварительно, произошел тогда, когда мужчина, почувствовав запах газа, все же включил чайник для разогрева, сказал Горелых, передает РИА «Новости».
По его словам, в числе пострадавших – мужчина 1987 года рождения, он живет в той квартире, где произошло происшествие, а также трое жильцов из квартиры ниже этажом. Это супружеская пара и ребенок.
Следователи начали проверку по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».
Ранее глава региона Денис Паслер сообщал, что из-за хлопка газа в Серове пострадали четверо, решается вопрос о задействовании санавиации для эвакуации пострадавшего в ожоговый центр Екатеринбурга.