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Минздрав Газы заявил о гибели почти 56 тыс. палестинцев за время конфликта
Минздрав Газы заявил о гибели почти 56 тыс. палестинцев в анклаве за время конфликта
В секторе Газа с октября 2023 года жертвами конфликта стали свыше 55,9 тыс. палестинцев, сообщило местное Министерство здравоохранения.
Министерство здравоохранения Газы опубликовало новые данные в своем Telegram-канале, передает ТАСС. В сообщении указано, что с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года число погибших достигло 55 908. Ранения получили 131 138 человек.
По данным ведомства, только за последние двое суток в больницы участка поступили тела 202 погибших. За этот же период было зарегистрировано 1 037 раненых.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах контролировать территорию Газы по завершении операции.