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Кремль: Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня
Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
В Telegram-канале Кремля указано, что мероприятие состоится в Александровском саду, а также глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных звания «Город воинской славы».
По словам представителей пресс-службы, Путин не пропускает участие в этой церемонии вне зависимости от погодных условий или обстановки.
Также напомнили, что президент выражал почтение подвигу советского солдата 22 июня даже в период пандемии коронавируса, несмотря на ограничения. В 2017 году, несмотря на сильный дождь, Путин поклонился советскому воину, не используя зонт.
В прошлом году 22 июня в нескольких городах России провели акцию «Свеча памяти».