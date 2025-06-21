Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат

Tекст: Валерия Городецкая

Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

«Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.