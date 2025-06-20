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Путин положительно отозвался о поставках водки в ЮАР
Поставки водки из России в Южно-Африканскую Республику – это очень правильный шаг, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
«Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна», – аргументировал свою позицию российский лидер.
Он добавил, что Россия и Бахрейн намерены построить хаб по поставкам зерна, и указал, что российская сторона занимает первое место в мире по продажам зерна на мировом рынке.
До этого вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что российская и южноафриканская стороны достигли соглашения о поставках водки. Он не исключил, что подобные соглашения могут заключить и другие африканские страны.