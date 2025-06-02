Пожизненный приговор получил моряк с Балтики за поджог корабля

Старшину Терехова осудили пожизненно за диверсию на корабле «Серпухов»

Tекст: Евгения Караваева

Решение о вынесении заочного приговора моряку Александру Терехову принял Балтийский флотский военный суд, передает Коммерсантъ. Согласно материалам суда, Терехов был признан виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении госграницы.

В апреле 2024 года Терехов, несогласный с политикой России по спецоперации на Украине, исполнил задание должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины и совершил поджог помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани Балтийска.

Генпрокуратура сообщила: «В результате преступления оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 56 млн рублей, кроме того, нанесен вред здоровью сослуживца».

После совершения преступления Терехов скрылся в Литве. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а дальше – в исправительной колонии особого режима. Кроме того, Терехов лишен звания «старшина 2-й статьи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело против троих граждан России передали на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд. Житель Хакасии получил 12 лет лишения свободы за перевод денег Вооруженным силам Украины.