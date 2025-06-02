Мишустин назвал главной целью ученого признание на родине

Tекст: Евгения Караваева

Признание в своей стране должно быть основной целью для ученого, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече со студентами Саровского филиала МГУ, передает ТАСС.

Один из участников встречи поделился мечтой о Нобелевской премии, на что премьер ответил: «Сейчас такое время, что главное признание – это признание в твоей стране».

Мишустин пояснил, что если ученые совершают открытия, которые помогают стране достигать ключевых задач, строить промышленный и технологический суверенитет, а также добиваться национальных целей, то это и есть главное признание.

Премьер-министр также выделил необходимость формирования условий для развития прорывных научных направлений в России. Он отметил, что важно использовать собственный научный, образовательный и ресурсный потенциалы, чтобы не только догонять лидеров отрасли, но и конкурировать на новых, перспективных направлениях.

Михаил Мишустин обратил внимание на важность наличия собственных компетенций по выпуску оборудования и элементной базы, а также в области материалов и химии, считая это ключевым условием дальнейшего движения вперед. Он рассказал о программе развития электронного машиностроения, предусматривающей создание техники, материалов, химических веществ, инструментов проектирования электроники с учетом потребностей российских предприятий.

Премьер отметил приоритет повышения конкурентоспособности российской литографии. Он подчеркнул, что устройства, способные выполнять сложнейшие задачи в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, уже сейчас являются основой для интеллектуальных систем управления и платформ для моделирования испытаний и автономного принятия решений.

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