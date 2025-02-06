Политолог: Поддержка молодых ученых обеспечит России глобальное лидерство в науке

Политолог Гераскин: Премия для молодых ученых стимулирует исследования и формирует патриотическое отношение к научному труду

Tекст: Андрей Резчиков

«Наука – фундаментальная опора технологического суверенитета страны. Личное внимание президента к этой отрасли говорит о том, что на нее делается особая ставка», – считает Илья Гераскин, политический эксперт, аналитик «Центра политической конъюнктуры».

«Мы планируем создать 17 научных центров мирового уровня, где будут проводиться прорывные исследования в областях генетики, материаловедения и других приоритетных направлениях», – отметил эксперт.

Согласно федеральным статистическим данным, напомнил политолог, Россия занимает девятое место в мире по объему научных исследований и разработок, что говорит о серьезном потенциале страны, однако дальнейшее увеличение инвестиций и создание благоприятной экосистемы остается необходимым условием для достижения глобального лидерства.

«Дополнительным аргументом в пользу перспективности выбранного курса является успешное внедрение мер по повышению доступности высшего образования. По данным на 1 октября 2023 года, в стране насчитывалось 4,33 млн студентов, при этом 52,6% из них обучались за счет бюджетных средств», – подчеркнул спикер.

По его словам, президентская премия, учрежденная еще в 2008 году, также стала мощным инструментом государственной поддержки молодых ученых. «Эта государственная инициатива стимулирует не только технические и прикладные исследования, но и формирует патриотическое отношение к научному труду, что критически важно для обеспечения устойчивого национального развития», – считает эксперт.

Результаты работы молодых ученых уже сегодня подтверждают эффективность данной политики. «С 2018 года Российский научный фонд поддержал свыше 25 тыс. исследователей на сумму, превышающую 45 млрд рублей. Государственная поддержка подрастающего поколения становится движущей силой для развития новых технологий, способных обеспечить лидерство страны», – рассказал политолог.

Таким образом, президентская премия для молодых ученых служит долгосрочным стимулом для инновационной деятельности, подчеркивает спикер. «Благодаря ей формируется новое поколение специалистов, способных решать масштабные задачи в интересах национальной безопасности и экономического роста, что способствует укреплению позиций России на мировой арене в сфере науки и технологий», – считает эксперт.

В четверг, в преддверии Дня российской науки, отмечаемого восьмого февраля, Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. Премия учреждена в 2008 году и присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что России «нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития». «Для этого у вас есть главное: поддержка ваших наставников – представителей наших выдающихся научных школ – и, конечно, безусловно, ваш талант, фундаментальные знания, стремление стать первопроходцами», – сказал глава государства.

Путин считает важным не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, но «огромное значение имеет и достойная финансовая поддержка – без этого, как известно, ничего сделать невозможно».

Путин заявил, что государство вместе с отечественными компаниями сконцентрирует необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития. «К 2030 году нарастим не менее чем до 2% ВВП внутренних затрат на исследования и разработки. Это позволит России войти в число ведущих стран мира по объемам финансирования науки, прежде всего имеется в виду из государственного бюджета. А с подключением наших крупных технологических партнеров этот объем будет возрастать», – подчеркнул российский лидер.