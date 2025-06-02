Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.0 комментариев
Суд назначил принудительное лечение женщине за убийство трех детей в Псковской области
Жительница Псковской области, убившая троих своих детей, будет проходить принудительное психиатрическое лечение в стационаре специализированного типа.
Суд Псковской области назначил принудительное лечение женщине, убившей троих детей, передает ТАСС. Такое решение принято на основании выводов судебно-психиатрической экспертизы, признавшей необходимым помещение обвиняемой в специализированное медицинское учреждение.
Следствие и суд установили, что в 2023 году она убила полуторагодовалого и четырехлетнего сыновей в квартире в Великих Луках, а затем восьмилетнюю дочь в деревне Куньинского района. После убийства первых двух детей женщина оставила их тела в квартире и заперла там двух живых собак, позже совершила второе преступление уже в другом месте.
С августа по ноябрь 2023 года обвиняемая продолжала получать пособия по рождению и воспитанию детей, несмотря на их смерть. Также установлено, что с 2021 по сентябрь 2023 года она не исполняла родительские обязанности и жестоко обращалась с несовершеннолетними. На основании собранных доказательств женщину признали виновной по ряду статей УК РФ, включая убийство, жестокое обращение с детьми, мошенничество при получении пособий и жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Канске арестовал женщину, подозреваемую в убийстве троих детей. Жительница Канска призналась в совершении преступления. Следственный комитет предъявил обвинение матери по статье об убийстве троих малолетних детей.