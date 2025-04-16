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Суд арестовал мать из Канска за убийство троих детей
Суд Красноярска арестовал мать из Канска за убийство троих детей
Суд в Красноярске арестовал мать из Канска, обвиняемую в убийстве троих детей, и назначил ей психиатрическую помощь в СИЗО, учитывая, что она состоит на учете в психдиспансере с диагнозом «параноидальная шизофрения».
Суд в Красноярске арестовал на два месяца 29-летнюю женщину из Канска, которая обвиняется в убийстве троих своих детей. Как сообщает РИА «Новости», решение было принято с учетом позиции прокурора, поскольку подозреваемая может представлять опасность для окружающих, влиять на свидетелей или скрыться от следствия и суда. Женщина будет содержаться в следственном изоляторе до 14 июня, где ей окажут психиатрическую помощь.
В суде обвиняемая признала свою вину, выразила сожаление и попросила прощения за свои действия, согласившись с ходатайством об аресте. Ранее в частном доме на улице Герцена в Канске были найдены тела троих детей с рублеными ранами. Младшие дети – девочка четырех лет и мальчики семи месяцев и восьми лет стали жертвами жестокого нападения. Матери грозит до 20 лет лишения свободы.
Прокуратура сообщила, что семья находилась на профилактическом учете с октября 2024 года. Отец детей ранее привлекался к административной ответственности за побои сына. Мать, домохозяйка, с 2019 года состояла на учете в психдиспансере с диагнозом «параноидальная шизофрения». Женщина на допросе призналась, что задушила дочь и нанесла удары топором сыновьям.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые не смогли предотвратить трагедию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительнице Канска предъявили обвинение в жестоком убийстве троих детей, и 29-летнюю женщину поместили в изолятор временного содержания, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Мать, подозреваемая в убийстве, призналась, что не смогла убить четвертого ребенка из-за нехватки сил.
В среду обвиняемая полностью признала вину в совершении преступления, сообщила судья Центрального районного суда Красноярска Надежда Бобринева.