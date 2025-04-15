Женщина из Канска объяснила, что не убила четвертого ребенка из-за усталости

Tекст: Алексей Дегтярев

«При предварительном опросе мать пояснила, что четвертого мальчика она не убила, потому что сил не хватило», – сказал собеседник ТАСС.

Четвертый ребенок находился в школе во время инцидента. Вернувшись домой, он обнаружил последствия произошедшего. Женщина увела его к бабушке и дедушке, пояснил источник.

Между тем отец погибших детей рассказал, что жена в последнее время часто жаловалась на усталость и накануне трагедии даже попросила у него прощения, не объяснив за что. По его словам, жена всегда обращалась с детьми хорошо, но периодически уходила из дома.

Ранее СК сообщал, что жительницу Канска, подозреваемую в убийстве троих своих детей, направят на психолого-психиатрическую экспертизу из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния.