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Женщина из Канска объяснила, что не убила четвертого ребенка из-за усталости
Мать, подозреваемая в убийстве трех детей в городе Канск Красноярского края, призналась, что не смогла убить четвертого ребенка из-за нехватки сил, сообщил источник в правоохранительных органах.
«При предварительном опросе мать пояснила, что четвертого мальчика она не убила, потому что сил не хватило», – сказал собеседник ТАСС.
Четвертый ребенок находился в школе во время инцидента. Вернувшись домой, он обнаружил последствия произошедшего. Женщина увела его к бабушке и дедушке, пояснил источник.
Между тем отец погибших детей рассказал, что жена в последнее время часто жаловалась на усталость и накануне трагедии даже попросила у него прощения, не объяснив за что. По его словам, жена всегда обращалась с детьми хорошо, но периодически уходила из дома.
Ранее СК сообщал, что жительницу Канска, подозреваемую в убийстве троих своих детей, направят на психолого-психиатрическую экспертизу из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния.