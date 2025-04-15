Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.2 комментария
Жительнице Канска назначили экспертизу после убийства троих детей
Жительница Канска, подозреваемая в убийстве троих своих детей, будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния, сообщили в главном управлении СК по краю и Хакасии.
Жительница Канска Красноярского края, подозреваемая в убийстве троих своих детей, задержана и помещена в изолятор временного содержания, сообщает ТАСС. Следственные действия с ней не проводятся из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния. Следователи отметили, что женщина отвечает на вопросы не по существу, и этим вызвана необходимость проведения комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы.
Мать была задержана 14 апреля по подозрению в умышленном убийстве детей топором. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности. Семья состояла на профилактическом учете, отец ранее привлекался к ответственности за побои. На момент происшествия один из детей находился в школе.
По данным РИА «Новости», женщина с 2019 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В последнее время она часто уходила из дома, объясняя это усталостью и необходимостью прогулок. Следствие также возбудило дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канске Красноярского края задержали 29-летнюю женщину по подозрению в убийстве троих своих детей, чьи тела с рублеными ранами были найдены в частном доме. Сообщалось, что четвертый ребенок стал свидетелем последствий убийства своих братьев и сестры.