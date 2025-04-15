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СК предъявил обвинение жительнице Канска в убийстве троих детей
СК предъявил обвинение жительнице Канска в убийстве детей с особой жестокостью
В Красноярском крае жительнице Канска предъявлено обвинение в жестоком убийстве троих детей, 29-летняя женщина помещена в изолятор временного содержания, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следователи ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявили обвинение 29-летней жительнице города Канска в убийстве троих малолетних детей. Женщину обвинили по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что подразумевает умышленное убийство с особой жестокостью, передает ТАСС.
По данным следствия, на допросе женщина призналась в содеянном, заявив, что задушила дочь и нанесла удары топором сыновьям. На данный момент она находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд должен решить вопрос о мере пресечения для женщины, и ожидается, что ей будет избрано заключение под стражу.
Ранее в Канске Красноярского края задержали 29-летнюю женщину по подозрению в убийстве троих своих детей, чьи тела с рублеными ранами были найдены в частном доме.
СК сообщал, что жительницу Канска направят на психолого-психиатрическую экспертизу из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния.
Сообщалось, что четвертый ребенок стал свидетелем последствий убийства своих братьев и сестры.