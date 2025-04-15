СК предъявил обвинение жительнице Канска в убийстве троих детей

СК предъявил обвинение жительнице Канска в убийстве детей с особой жестокостью

Tекст: Вера Басилая

Следователи ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявили обвинение 29-летней жительнице города Канска в убийстве троих малолетних детей. Женщину обвинили по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что подразумевает умышленное убийство с особой жестокостью, передает ТАСС.

По данным следствия, на допросе женщина призналась в содеянном, заявив, что задушила дочь и нанесла удары топором сыновьям. На данный момент она находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд должен решить вопрос о мере пресечения для женщины, и ожидается, что ей будет избрано заключение под стражу.

Ранее в Канске Красноярского края задержали 29-летнюю женщину по подозрению в убийстве троих своих детей, чьи тела с рублеными ранами были найдены в частном доме.

СК сообщал, что жительницу Канска направят на психолого-психиатрическую экспертизу из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния.

Сообщалось, что четвертый ребенок стал свидетелем последствий убийства своих братьев и сестры.