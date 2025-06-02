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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    5 комментариев
    2 июня 2025, 09:25 • Новости дня

    Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с российской стороной, сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого.

    Встреча представителей двух стран должна состояться во второй половине дня, о чем сообщил журналистам Тихий, передает РИА «Новости».

    «Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована на вторую половину дня», – заявил он.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Hоссийская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским представит меморандум России украинской стороне 2 июня.

    1 июня 2025, 16:50 • Новости дня
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

    Военный корреспондент Даниил Безсонов опубликовал видео в своем Telegram-канале, где запечатлены жители Иркутской области, пытавшиеся остановить вылет вражеских ударных дронов. По словам корреспондента, мужчины заметили, что дроны вылетают из контейнера, установленного на прицепе фуры.

    Безсонов отметил: «Мужики, красавчики! Понимая, что ударные дроны вылетают из контейнера на прицепе фуры, начали забрасывать его камнями, рискуя своей жизнью. Конечно, они понимали об опасности. Было бы хорошо, если бы их нашли и наградили. Просто красавчики».

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

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    1 июня 2025, 18:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные, сообщили в Минобороны РФ.

    Указывается, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО, передает РИА «Новости».

    В Мурманской и Иркутской областях дроны были запущены с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов. В результате произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших среди военных и гражданских нет.

    Ряд участников терактов удалось задержать, подчеркнули в ведомстве. Минобороны России продолжает расследование обстоятельств произошедшего и предпринимает дополнительные меры безопасности для защиты объектов военной инфраструктуры.

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
    Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что в Мурманской области были зафиксированы вражеские дроны, в связи с чем задействованы силы противовоздушной обороны и экстренные службы.

     Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на территорию региона был осуществлен налет вражеских беспилотников. Он отметил, что в настоящее время активно работают силы противовоздушной обороны, а также правоохранители и экстренные службы.

    Чибис обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и обязательно сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.

    Губернатор также попросил граждан не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области заявил об атаке украинских дронов на военную часть. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

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    1 июня 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте

    Эксперт Иванников: Подрывы мостов могут быть подготовкой украинцев к новому наступлению

    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    У России есть два трека для ответа на взрывы на железной дороге. МВД нужно переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО, а Вооруженные силы должны рассмотреть возможность уничтожения мостов через Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Иванников.

    «На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    «Транспортная полиция была создана больше века назад. У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

    «Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

    Эксперт полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении нескольких мостов через Днепр», – подчеркнул он.

    «Не исключаю, что нынешние теракты могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению. Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

    В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области после обрушения автомобильного моста сошел с рельсов пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 44 госпитализированы.

    Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Президент Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал их доклады о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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    1 июня 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

    Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на аэродромы были подготовлены в России

    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ и увеличивать количество пунктов проверки, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов, чтобы предотвратить атаки БПЛА из фур, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в пяти российских регионах.

    «О том, что атакующие нас дроны запускаются с территории России, известно давно. Противники могли закупать и собирать их даже под видом волонтеров – якобы для отправки на фронт. Программу для запуска им, скорее всего, прислали в мессенджере – чтобы она включалась при въезде грузовика в определенный квадрат, и дроны летели по заранее заложенным маршрутам. Впрочем, возможно, наведение проводилось и по GPS», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Контейнеры также были изготовлены в России, потому что подобные грузы, идущие из-за рубежа, просвечивают с помощью рентгеновских досмотровых установок, и странную начинку, конечно же, сразу бы выявили. Что касается водителя, то он мог и не знать, что везет, согласившись за наличный расчет доставить машину в определенную точку», – продолжил собеседник.

    «В качестве ответа, на мой взгляд, нашим силам, безусловно, нужно более массивно и жестко работать по украинским военным объектам, инфраструктуре. А внутри России необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ, в районах расположения стратегических объектов увеличивать количество пунктов проверки транспорта, особенно таких, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов», – продолжил аналитик.

    «Сами военные аэродромы должны прикрываться РЭБ и другими средствами противовоздушной обороны, причем работающими постоянно. Самолеты нужно помещать в капониры или сооружать противоосколочную защиту, над которой делать укрытия из навесных сетей, в идеале – из кевларовой ткани», – детализировал он.

    «В любом случае, это поможет нам сохранить стратегические бомбардировщики, которые используются как носители крылатых ракет. Впрочем, сегодняшняя атака, даже если она затронула какие-то самолеты, не изменит расклад сил между Россией и Украиной с поддержкой Запада», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, в трех последних регионах все атаки были отражены, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в посте.

    В Мурманской области усилены меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис. Он попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первая подобная атака в Сибири. «Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», – указал он.

    «Вводим режим повышенной готовности в Усольском районе. Работаем в штабном режиме. Дважды в день доклады с территории о складывающейся ситуации. На участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта», – добавил глава региона.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России есть резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА.

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    1 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иркутской области после атаки дронов на военную часть правоохранители блокировали фуру, из которой, по данным властей, были запущены беспилотники.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что источник атаки дронами в регионе был оперативно блокирован. Кобзев уточнил, что им оказалась фура, с которой запускались беспилотники.

    Он подчеркнул: «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».

    Ранее губернатор информировал об атаке дронов на одну из военных частей области. Силовые структуры выясняют все обстоятельства происшествия. По последним данным, ситуация находится под контролем и угрозы населению отсутствуют.

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    1 июня 2025, 16:41 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый объявил, что сложил с себя полномочия и подал рапорт об отставке.

    О решении подать в отставку командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости». В публикации Драпатый заявил: «Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины».

    В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего сухопутными войсками.

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    1 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанес удар по пункту запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился по аэродрому в Чугуеве, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ракетным ударом уничтожено шесть пусковых установок для запуска дронов, восемь единиц автомобильной техники, а также порядка 30 единиц беспилотников «Камикадзе».

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2».

    Коментарии (14)
    1 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Средний Усольского района Иркутской области дроны атаковали военный объект, угрозы для жизни и здоровья граждан, по словам властей, отсутствуют.

    О происшествии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По словам Кобзева, атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний Усольского района, что стало первым подобным случаем в Сибири. Один из сбросов также пришелся на старое здание в близлежащем Новомальтинске.

    На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии и другие оперативные службы. В регионе был создан оперативный штаб для координации действий, а сам губернатор выехал в Усольский район для контроля ситуации.

    Кобзев отметил: «Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным». Он также подчеркнул, что точное количество беспилотников пока уточняется, а источник, откуда были выпущены дроны, заблокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

    Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.

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    1 июня 2025, 17:11 • Новости дня
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    @ Владислав Демьяненко/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные ударили по городу Краснодону в ЛНР ракетами Storm Shadow, пострадали несколько человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    ВСУ ударили по промышленной зоне ракетами Storm Shadow, также повреждены многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие, сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке в ДНР, повреждения получили Дворец культуры, школа, административное здание и жилые дома.

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    1 июня 2025, 17:08 • Новости дня
    Reuters: Киев на переговорах выдвинет прежние условия мира

    Tекст: Ольга Иванова

    На предстоящих переговорах в Стамбуле украинская делегация вновь заявит о необходимости репараций и отказе от признания освобожденных территорий частью России, передает агентство Reuters со ссылкой на просмотренную копию документа.

    Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 2 июня представит проект мирного урегулирования с требованиями, которые почти полностью совпадают с озвученными ранее, передает РИА «Новости».

    «Рамочные условия украинского мирного соглашения, изложенные в документе, с которым ознакомился Reuters, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом», – говорится в материале.

    Среди ключевых требований Украины – отсутствие каких-либо ограничений на поставки вооружений для Киева, отказ от международного признания освобожденных территорий в составе России и обязательство по выплате репараций. Эти позиции украинская сторона намерена оставить неизменными на предстоящих консультациях.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Коментарии (23)
    1 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию днем в воскресенье, сообщают новостные агентства.

    Делегация России направилась в Стамбул, передает RT.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Коментарии (48)
    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

    Коментарии (14)
    1 июня 2025, 19:27 • Новости дня
    Губернатор Амурской области опроверг удары БПЛА по авиабазе «Украинка»

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Амурской области сообщили, что на авиабазу «Украинка» и близлежащие населенные пункты атаки беспилотников допущено не было.

    Информация о том, что на авиабазу «Украинка» в Амурской области был нанесен удар с использованием беспилотников, не подтверждается. Губернатор региона Василий Орлов заявил в Telegram-канале, что «ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем».

    Он уточнил, что 1 июня на трассе «Чита – Хабаровск», в районе поселка Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. В результате инцидента водитель получил травмы, пожар был оперативно ликвидирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны России ранее заявили, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Коментарии (6)
    1 июня 2025, 23:29 • Новости дня
    Лавров и Рубио созвонились перед переговорами России и Украины в Стамбуле

    Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио провели телефонные переговоры

    Лавров и Рубио созвонились перед переговорами России и Украины в Стамбуле
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию кризиса на Украине и обсудили последние происшествия, сообщили в российском МИД.

    «Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня 2025 года», – приводит Telegram-канал ведомства выдержку из сообщения ведомства.

    Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, меры обеспечения безопасности в российских приграничных регионах.

    Лавров и Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта, включая диалог о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

    Напомним, российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Как заявил Мединский, все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.

    Коментарии (2)
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    Русофобы признали эффективность защиты русских в Прибалтике

    Очередную русофобскую акцию организовали в Прибалтике – на этот раз устроили якобы разоблачение того, как российское государство помогает местным русским политзаключенным. О чем идет речь и почему на самом деле сам факт участия в этом деле прибалтийских спецслужб доказывает то, что эта помощь действительно эффективна? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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