Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«После потери нами территорий (Абхазии и Южной Осетии) у нас также отняли право напрямую вести диалог с Россией по этому вопросу. Запад уверял, что поможет нам в международных форматах. В итоге мы имеем нулевой результат по вопросу восстановления территориальной целостности», – сказала она телекомпании «Имеди».

По ее словам, «потерпела крах позиция Запада, когда он потребовал от нас не разговаривать с Россией, а сам взял на себя роль посредника».

«Сегодня разговаривают друг с другом Россия и Украина, Китай и США. От нас же опять требуют не вести диалог с Москвой», – отметила Нана Какабадзе.

«Почему? Потому что Грузия не нужна Западу сильной и единой, а только нужна Западу как раздражитель России, – заявила член «Единой нейтральной Грузии». – Факт, что мы выполнили все рекомендации Запада по вопросу восстановления территориальной целостности Грузии. Результат – ноль. Западу не нужен диалог Грузии с Россией».

Грузия и Россия после войны-2008 обсуждают вопрос безопасности в Закавказье в формате Женевских встреч с участием США, ЕС, ООН и ОБСЕ.