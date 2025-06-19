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Старовойт сообщил о применении цифровых решений на ВСМ Москва – Петербург
Министр транспорта Роман Старовойт анонсировал внедрение современных цифровых технологий для пассажиров будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, подчеркнув сокращение времени и расходов.
В реализации первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом будут применены самые современные цифровые решения, передает ТАСС.
Министр транспорта Роман Старовойт на Петербургском международном экономическом форуме заявил: «Мы предполагаем реализовывать этот проект, применяя все самые современные цифровые решения. Это бесшовная пассажирская логистика, и это предполагается от момента приобретения билета и до выхода с платформы станции прибытия. Это очень важно сейчас, потому что это также сократит время и финансовые ресурсы наших пассажиров».
Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что благодаря строительству высокоскоростной магистрали компания сможет сэкономить минимум 600 млрд рублей инвестиций в инфраструктуру. Он отметил, что высвобожденная железнодорожная инфраструктура позволит запустить дополнительные грузовые поезда – примерно 30 млн тонн, что снизит необходимость увеличения тарифной нагрузки.
Старовойт также сообщил, что проектирование ВСМ Москва – Петербург завершается, сейчас задействованы крупные проектные коллективы, и проект находится на выходе из Главгосэкспертизы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и предусматривает пассажирское движение между двумя столицами с интервалом движения поездов в 15 минут.
Магистраль пройдет через Москву, Петербург, а также Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. По предварительным расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Москвой и Петербургом может достигнуть 23 млн человек в год.
Правительство планирует завершить проектирование и строительство ВСМ Москва – Петербург в период с 2024 по 2028 год, а ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2028 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о планах начать в 2026 году строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали и нового терминала.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди Широтной магистрали скоростного движения.
Замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что стоимость билета на высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом составит 8905 рублей при запуске в 2028 году.