В Эстонии допустили закрытие погранпункта в Нарве

Tекст: Ольга Иванова

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро допустил возможность закрытия пограничного пункта в Нарве, если на границе сформируются чрезмерно длинные очереди или ухудшатся условия безопасности, сообщает РИА «Новости». По словам Таро, в таком случае МВД будет вынуждено пойти на закрытие пункта, чтобы обеспечить безопасность.

Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов спросил, почему не открывают пункт «Нарва-2», несмотря на отсутствие реальных угроз. Таро ответил, что такое решение не принято из-за прекращения транспортных связей между Евросоюзом и Россией. Он также отметил, что открытие пункта «Нарва-1» ночью не поможет сократить очереди, так как они вызваны тотальным таможенным контролем.

Министр уточнил: «Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем. Кроме того, это может привести к росту числа желающих пересечь границу».

Эстонско-российская граница составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 км – по реке Нарва, а 127 км – по Чудскому озеру. Между странами нет юридически оформленной границы – соответствующие договоры были подписаны в 2014 году, но до сих пор не ратифицированы парламентами.

В марте МИД Эстонии вызвал представителя российского посольства для вручения ноты о возвращении пограничных буев на фарватер реки Нарвы перед началом навигации. Позже сообщалось, что в Таллине готовы самостоятельно разместить навигационные буи на реке Нарве, если соглашение с Москвой по вопросу размещения достигнуто не будет.

Кроме того, власти Эстонии планируют открыть военную базу в Нарве с одновременным пребыванием до 250 военнослужащих и ротацией подразделений.