Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.0 комментариев
Президент Армении поздравил посла РФ с Днем России
Президент Армении Хачатурян посетил посольство РФ в Ереване в День России
Президент Армении Ваагн Хачатурян лично посетил российское посольство в Ереване, чтобы поздравить посла Сергея Копыркина с Днем России.
Президент Армении посетил российское посольство и поздравил посла Сергея Копыркина с Днем России, передает ТАСС. По информации пресс-службы президентского аппарата, Ваагн Хачатурян пожелал «братскому народу России благополучия, мира и процветания».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что День России выступает символом более чем тысячелетнего пути российского государства.
Президенты Белоруссии, Казахстана, Туркмении, КНДР и Азербайджана поздравили Владимира Путина с Днем России.