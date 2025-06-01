В Абхазии отметили День защиты детей праздничными мероприятиями

Tекст: Ольга Иванова

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, прошли в Абхазии. В Сухуме для детей и их родителей провели развлекательную программу в парке имени Тараса Шамба. Для гостей организовали мастер-классы, спортивные и интерактивные игры, выставку картин, выступление аниматоров, а также благотворительную акцию и праздничную ярмарку.

Ярким завершением праздника стал концерт на Набережной Махаджиров, в котором приняли участие юные артисты, вокалисты и танцевальные коллективы. Мероприятие собрало большое количество зрителей и стало кульминацией дня.

Также в рамках Дней Нижнего Новгорода (город-побратим Сухума) в городе прошли дополнительные праздничные события: концерт, кинопоказы, а также презентации Центра патриотического воспитания и лагеря «Хочу стать десантником».

В Ткуарчале представители Россотрудничества организовали для детей шоу мыльных пузырей и выступление аниматоров. Руководитель представительства Владислав Куликов подчеркнул в своем обращении: «В этот день мы чествуем самое ценное, что есть в нашей жизни – наше подрастающее поколение. Хотелось бы пожелать всем детям крепкого здоровья, успехов в учебе и творчестве, исполнения самых заветных желаний!»