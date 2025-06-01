  • Новость часаЧисло пострадавших при ЧП с поездом под Брянском увеличилось почти вдвое
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    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области
    Богомаз сообщил о семи погибших при ЧП с поездом в Брянской области
    При ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист
    Начата проверка по факту обрушения моста и повреждения поезда в Брянской области
    Оперативный штаб организован в Брянской области после ЧП с поездом
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    57 комментариев
    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня

    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое важно, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

    31 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60592 беспилотника, 609 ЗРК, 23671 танк и другие бронемашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    31 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Степашин спрогнозировал будущее Украины

    Степашин увидел будущее Украины мирным, похожим на времена СССР

    Степашин спрогнозировал будущее Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период, заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

    Сергей Степашин заявил, что видит будущее Украины похожим на ту, что он помнит во времена СССР. По его словам, Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после распада Советского Союза происходящее с Украиной стало катастрофой и бедой. Степашин также отметил, что не исключает сохранения суверенитета Украины, задаваясь вопросом, в каком качестве это возможно.

    Он подчеркнул, что Россия не ставила задачи завоевания всей Украины, и напомнил о заявлениях Владимира Путина в начале спецоперации на Украине по поводу отсутствия намерений расширять НАТО и искоренения нацизма.

    Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий с ГКЧП. Степашин назвал конфликт на Украине «внутренним» делом.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    31 мая 2025, 18:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области

    МЖД: ЧП с поездом в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила причину, которая могла вызвать обрушение моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области.

    «31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», – сказано в сообщении на сайте МЖД.

    Там уточнили, что для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. При этом на движение других поездов эта ситуация не влияет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.


    Коментарии (15)
    31 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники встречи в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки Киева со стороны США и обсудили дальнейшие действия западных стран, пишет Telegraph.

    На встрече западных представителей в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера, передает РИА «Новости». Как пишет Telegraph, западные чиновники высказывали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

    Один из западных чиновников прямо заявил изданию: «Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это не согласятся».

    Другой европейский дипломат отметил, что во время обсуждений участники подчеркивали необходимость поиска вариантов продолжения поддержки Украины с учетом сокращения американских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ставят под угрозу проведение июньского саммита НАТО в Гааге. Владимир Зеленский не был приглашен на этот саммит по инициативе США. В Гааге в рамках международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» прошло официальное открытие реестра данных об ущербе, нанесенном Украине в ходе боевых действий.

    Коментарии (14)
    31 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    @ Stefan Sauer/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине на стороне России, могут столкнуться с угрозами ультраправых и криминальных элементов из украинской диаспоры, особенно опасаясь за безопасность своих семей.

    Как передает ТАСС, командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия – Неман» Сергей Мюнье сообщил о наличии угроз со стороны украинской диаспоры в Европе для добровольцев и их семей, участвующих в спецоперации на стороне России. Мюнье отметил, что особенно активны в этом вопросе представители ультраправых организаций и лица, связанные с криминалом, которых он назвал «ярыми патриотами». По его словам, именно эти люди активно выступают на Западе против России, однако сами не участвуют в боевых действиях.

    Также он добавил, что в украинской диаспоре есть и те, кто уехал от войны или не хочет принимать в ней участие на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Луганска Сергей переехал во Францию в десять лет и служил в Иностранном легионе. Он решил отправиться добровольцем в Донбасс. Доброволец из Сербии Братислав Живкович назвал специальную военную операцию неизбежным этапом мировой истории. Живкович выразил уверенность в победе России.

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    31 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Глава Минпромторга протестировал новую модель Sollers ST9

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9.

    Алиханов опробовал новый автомобиль Sollers ST9 на производстве в Ульяновске, передает РИА «Новости».

    В сообщении ведомства уточнили, что запуск производства новой модели планируется на третий квартал текущего года.

    Sollers впервые продемонстрировала обновленную линейку автомобилей и автобусов в ноябре 2024 года. Тогда же публике был показан новый пикап ST9.

    Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии. Sollers SF5 стал первым российским автомобилем своего класса с автоматической коробкой передач и полностью локализованным дизельным двигателем.

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    31 мая 2025, 19:33 • Новости дня
    ВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России

    Командир артиллеристов сообщил об отходе ВСУ с рубежей под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Последовательные и точные удары артиллерии армии России вынуждают подразделения ВСУ отступать и оставлять укрепленные позиции под Работино в Запорожской области, заявил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».

    Российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач» сообщил, что украинские военные пытаются удерживать укрепленные позиции и опорные пункты в районе Работино на запорожском направлении. Однако, по его словам, точные и последовательные удары российской артиллерии заставляют противника отступать, передает РИА «Новости».

    Командир отметил, что в результате «титанической» работы артиллерии и пехоты украинские силы стали пассивнее, стараются удерживать позиции, но это им плохо удается. По его словам, каждый вылет дрона и выстрел снаряда приводит к тому, что противник теряет блиндажи и ранее занятые территории.

    Он также подчеркнул, что украинским бойцам часто приходится либо отступать с потерями, либо сдаваться в плен. Командир добавил, что иногда украинские солдаты уничтожаются огнем, а иногда берутся в плен, что, по его мнению, способствует дальнейшему продвижению российских войск.

    Ранее ударные беспилотники группировки «Днепр» атаковали укрепленные позиции ВСУ возле Работино, что привело к потерям среди украинских военных.

    Российские военные ранее провели серию атак ударными БПЛА в этом районе, уничтожив артиллерийское орудие и огневые точки противника.

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    1 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области

    При ЧП с поездом в Брянской области после обрушения моста есть погибшие и раненые

    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области
    @ Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате аварии с обрушением автомоста и сходом пассажирского поезда с рельсов в Выгоничском районе Брянской области погибло не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали. Московская железная дорога сообщила, что причиной происшествия могло стать «незаконное вмешательство» в деятельность транспорта.

    Вечером 31 мая в 22.44 произошла авария на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области – локомотив и вагоны пассажирского поезда 86 сообщением Климов – Москва сошли с рельсов.

    Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста.

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка.

    Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По последним данным губернатора Богомаза, погибших – семь человек, пострадавших 30.

    Спасатели, прибывшие на место, максимум усилий направили на поиск и деблокирование людей, передачу их медикам и препровождение в пункт временного размещения.

    В Выгоничском районе организован оперативный штаб, который помогает координировать действия врачей и спасателей. Пострадавших доставляют в областные больницы, рассказал губернатор Богомаз.

    На месте аварии продолжается эвакуация пассажиров.

    Коментарии (8)
    31 мая 2025, 16:30 • Новости дня
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16, используемого для обмена оперативными данными.

    Украинские военные самолеты и комплексы ПВО смогут использовать так называемый «военный Wi-Fi» НАТО – систему управления с применением протокола передачи данных Link-16, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, отметив, что было подписано лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

    Чиновница пояснила, что программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000, а также комплексов Patriot для противовоздушной и противоракетной обороны. Она отметила, что «CSI используют большинство стран НАТО, поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».

    По словам Черногоренко, новая технология даст возможность украинским военным эффективно взаимодействовать с силами НАТО при выполнении боевых задач. Система Link-16 позволяет в режиме реального времени обмениваться данными между самолетами, пунктами управления и средствами ПВО, что значительно повышает скорость реагирования и координацию действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов объявили о завершении поставок истребителей F-16 на Украину. Передача старых F-16 с Бельгии на Украину откладывается из-за задержек с новыми поставками самолетов из США в Брюссель. Российские ПВО ранее сбили истребитель F-16 ВВС Украины.

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    31 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    Австралия решила обвинить Россию в угрозе новой волны ядерного распространения
    @ AAPIMAGE/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что якобы из-за действий Москвы некоторые граничащие с Россией страны готовы «рассмотреть варианты» ядерного распространения.

    Марлз на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что якобы в ответ на происходящее на Украине некоторые из этих государств могут «рассмотреть свои варианты», связанные с ядерным вооружением. По его словам, речь идет о «государствах, наиболее подверженных российской агрессии».

    «Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что быстрое расширение и модернизация ядерных сил Китаем, которое направлено на достижение или превышение паритета с Соединенными Штатами, также вызывает обеспокоенность. По мнению Марлза, эта ситуация требует возрождения системы контроля над стратегическими вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России для обеспечения мира на Украине.

    Ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России. В администрации США в 2025 году подчеркнули, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС. Высказывались предположения, что французское ядерное оружие могут отправить в Румынию или Эстонию.

    Коментарии (12)
    31 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    @ Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия якобы не передала Украине меморандум по урегулированию на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive, передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что, по его мнению, украинская сторона играет в определенные игры в этом вопросе. Он напомнил, что Зеленский говорил о том, что Россия не предоставила Украине соответствующий меморандум. Он указал, что Украина сначала передала свой меморандум США, а уже потом России.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

    Коментарии (3)
    1 июня 2025, 00:16 • Новости дня
    Мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области

    В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд

    Мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области
    @ Telegram-канал GoriZont_bryansk

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава в Выгоничском районе одного из участков федеральной автодороги А240.

    «В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие», – сообщил он в Telegram-канале.

    Он уточнил, что на месте работают экстренные службы и представители органов власти, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    По информации источника телеканала РЕН ТВ, мост вместе с автомобилями обрушился на железнодорожные пути.

    «Источник утверждает, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проезжал пассажирский поезд, двигавшийся из Москвы в Климово», – сказал источник.

    Подтвержденной информации о пострадавших и причинах происшествия пока нет.

    Коментарии (0)
    31 мая 2025, 09:29 • Новости дня
    Украинских пограничников с румынской границы перебросили в Сумскую область
    Украинских пограничников с румынской границы перебросили в Сумскую область
    @ Roman Baluk/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование перебросило пограничные подразделения, занимавшиеся задержанием уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для усиления обороны в Сумской области.

    По информации источника в российских силовых структурах, в Сумскую область были направлены подразделения 31-го Черновицкого пограничного отряда, выполнявшие задачи по отлову уклонистов на границах с западными странами, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил, что черновицкие пограничники сейчас участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады теробороны, которая несет значительные потери на данном участке фронта.

    Представитель ведомства отметил, что командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных к ним пограничников исключительно как «пушечное мясо», направляя их на передовые позиции.

    Ранее глава областной администрации Олег Григоров заявлял, что ситуация в Сумской области остается крайне напряженной из-за продвижения ВС России. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает усиление активности российских войск в Сумской области.

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    1 июня 2025, 05:20 • Новости дня
    Число пострадавших при ЧП с поездом под Брянском увеличилось почти вдвое

    Богомаз: К текущему часу количество пострадавших под Брянском – 66 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощь медиков после схода с рельсов поезда под Брянском потребовалась еще нескольким десяткам человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», – написал он.

    Богомаз уточнил, что госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 пострадавших при аварии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.

    Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.

    Коментарии (2)
    31 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что страны «коалиции желающих» разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    По данным издания, на встрече представителей внешнеполитических ведомств в Гааге обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных, передает ТАСС.

    Чиновники признавали, что США не будут в полной мере поддерживать союзников, и обсуждали увеличение экономического давления на Россию.

    The Daily Telegraph отметила, что Британия и Франция смещают акцент с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.

    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.

    Коментарии (4)
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    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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