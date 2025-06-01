Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Резервный поезд с пассажирами сошедшего под Брянском состава отправился в Москву
Пассажиры сошедшего с рельсов под Брянском поезда отправились в Москву
Резервный поезд с пассажирами сошедшего в Брянской области состава отправился в Москву, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги.
«В 05.01 резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву.
Он проследует с остановками поезда №86 Климов – Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10.40», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник, среди пострадавших – 69 человек, среди них трое детей.
Также Богомаз сообщал, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в Москву резервным составом. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.