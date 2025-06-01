Резервный поезд с пассажирами сошедшего под Брянском состава отправился в Москву

Пассажиры сошедшего с рельсов под Брянском поезда отправились в Москву

Tекст: Ирма Каплан

«В 05.01 резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву.

Он проследует с остановками поезда №86 Климов – Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10.40», – сказано в сообщении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник, среди пострадавших – 69 человек, среди них трое детей.

Также Богомаз сообщал, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в Москву резервным составом. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.