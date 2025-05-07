  • Новость часаВ Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве
    США собрались переименовать Персидский залив
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 13:02 • Новости дня

    Песков сообщил о запланированной встрече Путина с Кадыровым в Кремле

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин и Кадыров проведут переговоры, причем глава Чечни будет присутствовать на переговорах с зарубежными делегациями президента, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что Кадыров примет участие в ряде международных встреч президента, которые состоятся в расширенном составе делегаций.

    По словам представителя Кремля, Кадыров будет присутствовать на переговорах с некоторыми зарубежными делегациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке и рассказал о просьбах освободить его от должности. Он также подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России Владимира Путина.

    4 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали

    Путин по-немецки высказался о попытках унизить Шредера и аплодисментах нацисту

    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки западных политиков дистанцироваться от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, напомнив о скандальных аплодисментах канадских парламентариев нацисту Ярославу Хунке.

    Путин дал интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором высказался о попытках западных политиков унизить Шредера. Отвечая на вопрос о том, что экс-канцлера ФРГ на официальных мероприятиях старались отсадить подальше, чтобы он не оказывался в одном кадре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин вспомнил, что канадский парламент устроил овацию 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гуньке), передает ТАСС.

    «И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», – сказал президент на немецком языке.

    «В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества. Президент отметил: «Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим».

    Напомним, 22 сентября 2023 года парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке. Позже Путин назвал отвратительным чествование в канадском парламенте Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») во время Второй мировой войны.

    В 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    4 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике

    Путин заявил о постоянных мыслях о будущем преемнике

    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.

    В фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президенту задали вопрос о том, думает ли он о будущем России и о том, кто может занять его место. Путин ответил, что всегда размышляет на эту тему и следит за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. «Я всегда об этом думаю», – уточнил Путин, передает ТАСС.


    По словам главы государства, он не считает свой голос решающим и напомнил о существовании предвыборных технологий и административного ресурса. При этом Путин подчеркнул: «В конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями».

    «Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб. Кроме того, президент РФ заявил, что Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.

    Коментарии (33)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

    Коментарии (13)
    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    Коментарии (17)
    4 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал причину начала СВО

    Путин: Непризнание Западом суверенитета России привело к СВО

    Путин назвал причину начала СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

    Путин заявил, что после распада Советского Союза западные страны решили, что Россия ослабла, и стремились разделить ее еще на четыре-пять частей. Глава государства напомнил о своей мюнхенской речи 2007 года, в которой он сказал: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что пытался донести эту мысль до западных партнеров, надеясь, что они изменят отношение к России, однако это не было услышано.

    «То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», – указал он.

    В воскресенье Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения. Ранее глава государства заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 17:10 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Китай

    Ушаков анонсировал визит Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

    По его словам, визит Владимира Путина в КНР запланирован на конец августа – начало сентября этого года, передает РИА «Новости».

    В мае прошлого года Владимир Путин посетил Пекин с государственным визитом. Он заявил, что считает символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай, а также назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.

    Коментарии (46)
    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

    Коментарии (4)
    4 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    У России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1».

    «У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин также добавил, что реакция российского общества на проведение спецоперации оказалась именно такой, какой он ожидал. «Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», – сказал глава государства.

    По его словам, в процессе спецоперации каждый гражданин осознал свою ответственность за судьбу страны и своей семьи.

    Путин заявил, что «глубинное государство – это он», имея в виду каждого гражданина, который понимает, что от него зависят нынешний и будущий день России. Президент провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив: «Велика страна Россия, отступать некуда, за нами Москва».

    Ранее Путин заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что россияне являются нацией победителей.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.

    Коментарии (11)
    4 мая 2025, 15:38 • Новости дня
    Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе

    Путин назвал маринованную корюшку ленинградским деликатесом своей семьи

    Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе
    @ DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава государства Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» рассказал о предпочтениях своего отца в кулинарии.

    Зарубин в ходе разговора с президентом вспомнил, что находил информацию про вкусный студень, который готовил отец Путина. «Он вообще любил покашеварить немножко – студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский», – рассказал глава государства, передает ТАСС.

    Помимо этого, во время съемок Путин угостил творческую группу клюквой с медом. Президент вынес из кухни чашку с ягодами, предложив Зарубину и коллегам попробовать: «Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил», – отметил он, пишет РИА «Новости».

    В воскресенье Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно. Глава государства ранее показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 17:17 • Новости дня
    Зарубин рассказал подробности съемок фильма о Путине

    Зарубин: Съемки фильма о Путине проходили поздней ночью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Один из авторов нового фильма о президенте России Владимире Путине, журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин рассказал о процессе съемок документального фильма о лидере России.

    Зарубин рассказал о подробностях ночного интервью с Владимиром Путиным, которое завершилось только в половине третьего ночи. По его словам, президент сам предлагал продолжать разговор, если у журналистов оставались вопросы, и проявил открытость к любым, даже сложным темам, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил: «Где-то уже в 2.15 ночи я первый раз сказал, что спасибо большое, Владимир Владимирович, все-таки уже ночь, мы, наверное, больше не будем задавать вопросов. Он сказал: «Нет, задавайте вопросы и дальше, если они есть»». По его словам, беседа продолжалась еще некоторое время после этого, несмотря на поздний час.

    Съемочная группа поздно ночью также побывала в кремлевской квартире Путина, где президент показал библиотеку, несколько жилых комнат и домашнюю церковь. Однако обсуждать личные вопросы Путин предпочел в другой части резиденции, предложив переместиться для подобных разговоров.

    «Когда я увидел домашнюю часовню, то, конечно, первая реакция журналистская – расспросить прямо здесь и сейчас о том, по каким поводам здесь бывает президент, когда он здесь был. Но президент сразу сказал, что давайте здесь говорить не будем и, если есть вопросы, перейдем в другое помещение», – отметил Зарубин.

    Журналисты также наблюдали за насыщенным рабочим днем главы государства, попав к нему в кабинет только в 1:40 ночи. Самой сложной задачей при создании фильма Зарубин назвал необходимость охватить ключевые события последних 25 лет, акцентируя внимание на последних, наиболее трудных годах.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера. Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.

    Глава государства также показал спортзал и рассказал, что ежедневно занимается спортом по полтора часа в оборудованном спортзале своей кремлевской квартиры, предпочитая утренние тренировки и плавание.

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин спрогнозировал, что будет в мировых отношениях через 25 лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет.

    Путин озвучил свой прогноз в документальном фильме телеканала «Россия», сообщает ТАСС.

    По его оценке, экономическая и политическая мощь Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти, а значение так называемых развитых стран продолжит снижаться.

    Путин сообщил, что еще в начале двухтысячных годов появились первые признаки смещения центра экономического роста в сторону АТР. Он подчеркнул: «На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется».

    «И тенденция сохраняется, она даже нарастает. Будет и дальше уменьшаться доля [Группы семи] в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет – это очень маленький период. Поэтому я уверен, что в ближайшие 25 лет точно так и будет, как я говорил», – добавил Путин.

    Ранее Путин отметил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

    Коментарии (2)
    4 мая 2025, 15:37 • Новости дня
    Путин рассказал о целях реформ Петра I для России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что император Петр I, вводя в России западные стандарты в ряд сфер жизни и промышленности, хотел не просто копировать западный уклад, а развивать лучшие практики и двигаться вперед на собственной базе.

    Глава государства заявил об этом в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», передает РИА «Новости».

    «Я уверен, что Петр I не хотел, чтобы мы только копировали все, что есть лучшее. Как я понимаю, мы должны были брать лучшее, а потом на собственной базе двигаться вперед, чтобы сделать еще лучше», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб.


    Коментарии (2)
    4 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    Путин показал гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.

    Фрагменты домашней обстановки президента России Владимира Путина были впервые показаны в фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия». В одном из эпизодов Путин провел съемочную группу по своей гардеробной, где, указывая на вешалки, отметил: «Все (рубашки – прим. ВЗГЛЯД) здесь», передает РИА «Новости».

    Затем глава государства провел журналистов в личную библиотеку. Путин уточнил, что, помимо этой, существует и кремлевская библиотека, где хранятся подарки и шевроны, врученные ему. Авторы фильма также остановились на домашнем кинотеатре – президент продемонстрировал механизм экрана, сказав: «Экран опускается просто».

    Ранее Путин рассказал, что ежедневно занимается спортом по полтора часа в оборудованном спортзале своей кремлевской квартиры, предпочитая утренние тренировки и плавание.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Путин и Нетаньяху подтвердили решимость противодействовать фальсификации истории

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    Разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху состоялся, передает сайт Кремля. Лидеры обменялись поздравлениями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле.

    В ходе беседы стороны выразили решимость сохранять правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов. Было подчеркнуто значение Красной армии и советского народа в победе над нацизмом. Путин отметил: «Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником».

    Также обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в ближневосточном регионе.

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались контакты между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин объяснил причины развития отношений России с Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заявил, что стремление укрепить отношения с Китаем появилось еще в начале его президентства, когда Азия стала центром глобального экономического роста.

    Президент России Владимир Путин подробно объяснил, почему в начале своего президентского срока сделал ставку на развитие отношений с Китаем, сообщает ТАСС. По его словам, уже тогда были заметны признаки смещения центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион, что подтолкнуло Москву к укреплению связей с Пекином.

    Путин подчеркнул, что Россия и Китай являются соседями, а добрососедские отношения должны способствовать развитию обеих стран. «И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили такой общий фундамент наших отношений», – заявил президент в фильме телеканала «Россия».

    Он отметил, что партнерство с Китаем особенно важно в условиях роста глобальной турбулентности и помогает укреплять стабильность во всем мире. Путин признал, что 25 лет назад было сложно предсказать качество будущих отношений, однако ныне они имеют стратегический и глубинный характер, а государственные интересы совпадают.

    Российский лидер также добавил, что на момент начала сближения с Китаем отношения России с западными странами оставались ровными, Москва даже получала значительную гуманитарную помощь с Запада, за что, по его словам, всегда должна сохраняться благодарность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, где он примет участие в праздновании 80-летия Победы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит состоится в столице России, а также Кремль объявил о насыщенном графике мероприятий президента России Владимира Путина на 9 мая.

    Коментарии (0)
    Главное
    Москвичей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета до 9 мая
    Стали известны обстоятельства нападения на наряд полиции в Махачкале
    Второй за восемь дней истребитель F/A-18 ВМС США рухнул в Красное море
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны
    «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый полет
    Российским туристам посоветовали готовиться к массовым задержкам рейсов

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............