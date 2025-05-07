При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Песков сообщил о запланированной встрече Путина с Кадыровым в Кремле
Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин и Кадыров проведут переговоры, причем глава Чечни будет присутствовать на переговорах с зарубежными делегациями президента, передает ТАСС.
Песков уточнил, что Кадыров примет участие в ряде международных встреч президента, которые состоятся в расширенном составе делегаций.
По словам представителя Кремля, Кадыров будет присутствовать на переговорах с некоторыми зарубежными делегациями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке и рассказал о просьбах освободить его от должности. Он также подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России Владимира Путина.