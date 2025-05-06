Названа причина взрыва и пожара в порту Шахид-Раджаи

Tекст: Мария Иванова

Причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана стала искра, возникшая во время работы вилочного погрузчика, передает ТАСС.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил: «Первоначально возникла искра от работы вилочного погрузчика, которая привела к возгоранию. Если бы поблизости находилась пожарная машина, то с легкостью можно было бы потушить очаг и избежать дальнейших последствий». Он подчеркнул, что основной причиной трагедии стала неосторожность при обращении с техникой.

Коливанд отметил, что незамедлительно обратился за поддержкой к командующему ВКС КСИР Али Хаджизаде и главе ВВС армии Ирана Хамиду Вахеди. По его словам, в кратчайшие сроки были направлены вертолеты и самолеты для ликвидации последствий взрыва. Глава Красного Полумесяца также отметил профессиональные действия полиции, которая оперативно оцепила место происшествия и обеспечила безопасность.

Взрыв произошел 26 апреля в порту города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. По официальным данным, десятки человек погибли, порядка 1,4 тыс. получили различные травмы. Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени ранее заявлял, что причиной трагедии стала халатность и несоблюдение мер безопасности в порту.

Позже представитель комитета по национальной безопасности Меджлиса Эбрахим Резаи исключил версии о «иностранном вмешательстве» или саботаже. Он подчеркнул, что расследование подтвердило отсутствие признаков диверсии, а причиной взрыва стала именно небрежность при проведении работ.

Накануне в результате расследования инцидента со взрывом в иранском порту Шахид-Раджаи были задержаны управляющие, связанные с государственными и частными структурами.

Российские спасатели локализовали пламя в порту Бендер-Аббаса 29 апреля.