За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Власти Ирана задержали двоих после взрыва в порту Бендер-Аббас
В Иране задержали двух управляющих после взрыва в порту Бендер-Аббас
В результате расследования инцидента со взрывом в иранском порту Шахид-Раджаи были задержаны управляющие, связанные с государственными и частными структурами.
Власти Ирана задержали двух управляющих по делу о взрыве, случившемся 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщает SNN.
Инцидент произошел в южной провинции Хормозган, где расположен один из крупнейших портов страны.
В ходе расследования были определены несколько подозреваемых, после чего задержаны один управляющий, работающий на госслужбе, и один управляющий из частной компании. Представители правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства взрыва и причастность задержанных к произошедшему, передает РИА «Новости».
Напомним, 28 апреля в иранском порту Шахид-Раджаи начались работы по тушению крупного пожара с участием специалистов МЧС России. А 29 апреля пламя в порту Бендер-Аббаса удалось локализовать после работы российских спасателей, объявило посольство России в Иране.