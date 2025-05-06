RT с помощью ИИ восстановил радиоэфир Левитана о капитуляции Германии

Tекст: Ольга Иванова

Видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, воссоздал атмосферу ночи с 8 на 9 мая 1945 года, сообщает RT. В этот момент диктор Юрий Левитан зачитал по радио новость о безоговорочной капитуляции Германии, которую ждали миллионы советских людей.

По данным RT, радиовещание в СССР было специально продлено до 3.30 ночи, а в 2.10 прозвучало знаменитое сообщение о завершении многолетней войны. Юрий Левитан зачитал текст Акта капитуляции, а следом объявил о появлении нового праздника – Дня Победы 9 мая.

В течение всего дня радостные новости повторяли в эфире, а вечером Левитан огласил последний военный приказ Верховного главнокомандующего. После этого в Москве состоялся праздничный салют в честь долгожданной победы.

Ранее в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 80-летию Победы. «Хор Турецкого» исполнил песни военных лет.



